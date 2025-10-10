‘นฤมล’ รับฟังปัญหาร.ร.ชายขอบ จ.ตาก เร่ง ปรับปรุงบ้านพักครู-โครงสร้างพื้นฐาน เตรียมเยียวยาค่าอาหารนักเรียนพักนอน
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุภชัย จันปุ่ม รองเลขาสภาการศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม
โดย ศ.ดร.นฤมล เดินทางต่อไปยังโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ เพื่อพบปะและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ศธ. ในพื้นที่จังหวัดตาก พร้อมระบุว่า วันนี้ต้องการมารับฟังเสียงสะท้อน ปัญหา และอุปสรรคของการจัดการศึกษาในจังหวัดตาก เพราะเข้าใจดีว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างทางภูมิประเทศ และตัวผู้เรียนเอง เช่นพื้นที่ตาก ที่มีลักษณะเป็นทั้งที่ราบและภูเขาสูง ห่างไกล รวมทั้งมีนักเรียนหลายชาติพันธุ์ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โดมเอนกประสงค์ สำหรับจัดการเรียนรู้ กิจกรรมดนตรี กีฬา เป็นศูนย์กลางการจัดงานวันครู และสนับสนุนงานของชุมชน, โรงอาหาร ที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน, ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้, ถังเก็บน้ำไว้ใช้ในโรงเรียนและ ศศช., หอนอนสำหรับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลทุรกันดาร จำเป็นต้องพักนอนในโรงเรียนซึ่งอยู่ในตัวอำเภอ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวด้วยว่า ได้มอบให้เลขาธิการ สพฐ. ทำการสำรวจจำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกค่าอาหาร 20 บาท สำหรับนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยให้สำรวจโรงเรียนลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อของบกลางมาเยียวยาในเบื้องต้น และนำไปบรรจุในแผนงบประมาณปี 2570 ต่อไป เช่นเดียวกับข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปหลักสูตรแกนกลาง 2551 ให้มีความทันสมัยต่อเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาจารย์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่มอบนโยบายให้เลขาธิการ กพฐ. ไปดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเร็ว
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์การประเมินครูพื้นที่สูงและทุรกันดาร ที่จะต้องมีเกณฑ์พิเศษหรือประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูฯ ที่ต้องดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งในเรื่องของบ้านพักครู ที่เป็นเรือธงของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ครูได้อยู่อย่างปลอดภัย เพื่อมีกำลังใจในการสอนเด็กของเราให้เรียนดีและมีคุณธรรม โดยเฟสแรกในปีนี้ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงบ้านพักครูที่ทรุดโทรมและครูยังอาศัยอยู่ 13,000 หลัง (จากทั้งหมด 14,000 หลัง) และบรรจุเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงปีงบประมาณ 2570 ให้ครบทั้งหมด 40,000 หลังต่อไป นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ผลักดันให้ครูได้รับสิทธิ์ซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้ครูที่มีกำลังและต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง ได้สิทธิ์ซื้อราคาถูกและดอกเบี้ยต่ำด้วย
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นฤมล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Learn to earn สร้างงาน สร้างรายได้ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ห้องสมุดเคลื่อนที่ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กิจกรรมคุกกี้แปจ่อ วุ้นเพื่อดูดซับโลหะหนักในน้ำ เป็นต้น