โปรดเกล้าฯ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.อีสานตอนล่าง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันนี้ (10 ตุลาคม 2568) เป็นการพระราชทานปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในการนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการให้กับผู้เรียน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงาน สู่การปฏิบัติและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมมีการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนสู่ Soft Power จากนั้นเป็นการมอบปริญญาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเทือง จินตสกุล ต่อด้วย รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม 1,623 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการเข้ารับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวรายงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัย และนำผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญบัตร รวม 817 คน ต่อด้วยการเข้ารับของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวรายงานการดำเนินงานมหาวิทยาลัยและนำผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญบัตร รวม 403 คน