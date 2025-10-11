เปิด 21 มหาวิทยาลัย ติดอันดับโลก World University Rankings 2026 (THE WUR 2026)
เมื่อเร็วๆนี้ Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกชื่อดัง ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2026 หรือ The Times Higher Education World University Rankings 2026 (THE WUR 2026)
มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 2,191 แห่ง กว่า 115 ประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับโดย THE WUR 2026 จำนวน 21 มหาวิทยาลัย
สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE WUR 2026 ใช้ตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่
- การเรียนการสอน (Teaching) 29.5%
- ด้านสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการวิจัย (Research Environment) 29%
- คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30%
- ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5%
- การส่งเสริมอุตสาหกรรม (Industry) 4%
สำหรับ 21 มหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- 10 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มท็อป 1,500 ได้แก่
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 501-600 ของโลก)
- มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 601-800)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับ 801-1,000)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 1,001-1,200)
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับ 1,001-1,200)
- กลุ่มที่อยู่ในอันดับ 1,201-1,500
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มที่อยู่อันดับ 1,501+
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยพะเยา