สกร.น่ารู้ : สูตรเด็ด ‘ปลาส้ม’ พรุลานควาย

|ที่มา
|คอลัมน์ : สกร.น่ารู้
|ผู้เขียน
|ศกร.ท่าธง
ต.ท่าธง จ.ยะลา มีพรุลานควาย ซึ่งมีปลาชุกชุม จึงเกิดแนวคิด แปรรูปทำปลาส้ม และปลาร้า เกิดการรวมกลุ่ม สร้างอาชีพ
น.ส.นูรีซา มาลา ครูศกร.ท่าธง จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปทำรับประทานหรือทำเป็นอาชีพเสริม
ปลาส้ม ขายได้ ลงทุนไม่มาก ทำง่าย มีหลายประเภท เช่น ปลาส้มตัว ใช้ปลาทั้งตัว ปลาส้มชิ้น ปลาส้มเส้น ปลาส้มฟัก หรือแหนมปลา เป็นปลาส้มที่ทำจากเนื้อปลาล้วนที่บดหรือสับ ทั้งนี้การนำปลาตะเพียนมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำปลาส้ม นอกจากจะมีความหวานจากเนื้อปลาแล้ว การนำมาหมักกับเกลือและน้ำตาล คลุกข้าวคั่ว ได้รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวานเล็กน้อย หอมกลิ่นปลาหมักและข้าวคั่ว กินกับแกงรสเผ็ดๆ หรือคลุกข้าวสวยร้อนๆ ปลาเปรี้ยว
สูตรคนใต้ ปลาส้มพรุลานควาย โดยกลุ่มอาชีพสตรีบ้านป่าบอน อ.รามัน จ.ยะลา เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ และได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้รับการจดทะเบียนสินค้าโอท็อปปี2548
สนใจโทร. 098-7262164 เฟซบุ๊ก ปลาส้มพรุลานควายบ้านป่าบอน