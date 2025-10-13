กรมศิลป์คาดใช้งบ 20 ล้าน สร้างพระธาตุโนนตาลใหม่ แทนองค์ที่ล้มจากดินอุ้มน้ำ เผยอายุ 123 ปี 

ความคืบหน้าแนวทางบูรณะพระธาตุโนนตาลล้ม นายอำเภอท่าอุเทน นครพนม เร่งหารือ กรมศิลปากร คาดต้องสร้างองค์ใหม่แทนองค์เดิม ตั้งงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท พบมีรอยร้าวจากโครงสร้างทรุดมาตั้งแต่ปี 2562 เพราะก่อสร้างแบบอิฐถือปูนโบราณ เกิดปัญหาดินอุ้มน้ำ ฐานทรุด เร่งเก็บหลักฐานสำคัญ ยอดฉัตรทองเหลืองพระพุทธรูปเชียงรุ้ง อีก 3 องค์ อายุราว 123 ปี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุพระธาตุโนนตาล บ้านธาตุ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม อายุราว 123 ปี ล้มพังทลายจากสภาพเก่าก่อสร้างแบบโบราณ ลักษณะอิฐและปูน ทำให้โครงสร้างทรุด องค์พระธาตุมีรอยร้าวมาตั้งแต่ปี 2562 คาดว่าดินอุ้มน้ำ ฐานทรุด จนกระทั่งล้มลง เสียหายทั้งหมดรวมถึงตัวโบสถ์โบราณที่สร้างติดกัน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอท่าอุเทน นครพนม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบ เก็บหลักฐานเพิ่มเติม วางแนวทางสร้างองค์ใหม่ แทนองค์เดิมที่ล้มลง เนื่องจากโครงสร้างองค์เดิมเป็นอิฐถือปูนโบราณ ทำให้เสียหายทั้งหมด ไม่สามารถบูรณะจากองค์เดิมได้
นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอท่าอุเทน นครพนม เปิดเผยว่า จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สำหรับพระธาตุโนนตาล มีการค้นพบประมาณปี 2445 ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญในการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวไทย้อ อ.ท่าอุเทน นครพนม มาสร้างบ้านแปงเมือง และมีการค้นพบพระธาตุโนนตาล เดิมเป็นสถูปเก่า และมีการบูรณะมาต่อเนื่อง พร้อมมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2536
ต่อมาเมื่อปี 2560 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ก่อนที่มีการอนุมัติงบประมาณ กว่า 2.6 ล้านบาท เพื่อบูรณะซ่อมแซม เนื่องจากพบรอยร้าว โครงสร้างพระธาตุโนนตาล อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ล้มก่อน คาดว่าเกิดจากปัญหาสภาพโครงสร้าง รวมถึงดินอุ้มน้ำ เกิดปัญหาฐานทรุด ก่อนพังทลายลง รวมถึงตัวโบสถ์บางส่วน เสียหายจากองค์พระธาตุล้มทับ คาดว่าจะต้องสร้างองค์ใหม่แทนองค์เดิม โดยทางสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณก่อสร้างองค์ใหม่ รูปแบบคล้ายองค์เดิม ต้องใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท
ส่วนหลักฐานสำคัญที่ค้นพบ คือ ยอดฉัตรเจดีย์ เป็นทองเหลือง 5 ชั้น ความยาวประมาณ 2 เมตร รวมถึงมีสร้อยคอทองคำ สองเส้น น้ำหนักรวม 3 บาท คาดว่ามีสายศรัทธา นำมาถวายในช่วงประกอบพิธียกยอดฉัตร ตั้งแต่ปี 2536 นอกจากนี้ยังพบ พระพุทธรูปโบราณปางเชียงรุ้ง สร้างด้วยสำริด เป็นพระยืนองค์แรกสูงประมาณ 40 เซนติเมตร หน้าตักประมาณ 3 นิ้ว องค์ที่สอง สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ฐานกว้างประมาณ 3 นิ้ว และองค์ที่สาม เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ สูงประมาณ 10 เซนติเมตร หน้าตักประมาณ 3 นิ้ว คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี พร้อมตรวจสอบเก็บเป็นหลักฐาน