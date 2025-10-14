ราชกิจจาฯ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนปีการศึกษา 2569

ราชกิจจาฯ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ประเด็นสำคัญคือการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ลงนามโดย นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง และมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2568 จึงให้ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2568”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4.37) ของข้อ 3 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
“(4.37) คณะเภสัชศาสตร์”
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2568
อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจสอบไปที่สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่ามีการเผยแพร่ผลการอนุมัติจากสภา มก. ในการประชุมครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยอธิการบดีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2569 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ความยาว 402 หน้า (คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดหลักสูตร)
โดยคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี (ทางวิชาการ) เปิดสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569 โดยจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 199 หน่วยกิต