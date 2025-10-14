สพฐ.จับมือการเคหะฯ ปรับปรุงบ้านพักครูทั่วประเทศ สร้างขวัญกำลังใจครู – เร่งรัดใช้งบปี 69 โปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนได้ หารือถึงข้อสั่งการของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปรับปรุงบ้านพักครู ซึ่งภายในเดือนนี้สพฐ.จะความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ ในการจัดสวัสดิการบ้านพักครูและปรับปรุงบ้านพักครู โดยขณะนี้สพฐ.อยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนบ้านพักครูแยกเป็น บ้านพักครูที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน และบ้านพักที่ต้องมีการจัดสร้างใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสคุณภาพทางการศึกษา
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังได้กำชับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2569 ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานและเขตพื้นที่ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดเป็นงบผูกพันโดยเฉพาะงบประมาณด้านการลงทุนจะต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ารวมถึงจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ด้วย ส่วนประเด็นการบริหารงานบุคคลเรื่องการโยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชราชการครู ขออย่าให้มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ตนได้ ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลางหากมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องนโยบายต่างๆขอให้สะท้อนมายังตนเพื่อจะดำเนินการส่งต่อไปยังรมว.ศึกษาธิการ สู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่อไป อย่างไรก็ตามในวันที่ 24 ตุลาคมนี้จะมีการประชุมผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนางนฤมลเป็นประธาน