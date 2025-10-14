ก.ค.ศ.ไฟเขียว โอน 1,706 อัตราครูเกินเกณฑ์ เสริมกำลังธุรการ ร.ร.ขาดแคลน

ก.ค.ศ. ไฟเขียวโอน 1,706 อัตราครูเกินเกณฑ์ เสริมกำลังธุรการ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2568 โดยมี นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. และคณะกรรมการ เข้าร่วม
นางนฤมลเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่เกินเกณฑ์ มาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,706 อัตรา ให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ด้านธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนได้อย่างเต็มที่ โดยหลังจากนี้จะนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับทราบ ก่อนที่จะจัดสรรอัตรากำลังให้แก่สถานศึกษาต่อไป
นางนฤมลกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 9,830 อัตรา พร้อมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
สำหรับตำแหน่งนิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อเปิดเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และผู้ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังจำเป็นต้องคำนึงถึงค่างานตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อความเหมาะสมของการเปิดตำแหน่งด้วย