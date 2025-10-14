คณะวิศวะ ม.อัสสัมชัญ ยกระดับมาตรฐาน ก้าวนำด้วยยานยนต์พลังงานใหม่อากาศยาน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่ระดับสากล ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Vincent Mary School of Engineering, Science and Technology – VMES) ที่บูรณาการ “พลังงานใหม่-เทคโนโลยี-ผู้ประกอบการ-วิทยาศาสตร์ข้อมูล” เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ พร้อมเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมระดับโลก และศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐานเดียวกับภาคการผลิตจริง เป้าหมายชัดเจนสร้างบัณฑิตที่ “ทำได้จริง” ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวสู่ตลาดงานโลก
หัวใจของ VMES คือ Gabriel Mary Research & Learning Center for New Energy Vehicle Technology ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ด้านยานยนต์พลังงานใหม่ ที่เกิดจากการลงทุนและความร่วมมือเชิงลึกระหว่าง AU – SAIC Motor – MG Motor โดยนักศึกษาเข้าถึง แพลตฟอร์มวิจัย–ทดสอบ-ต้นแบบ ที่เชื่อมกับสายการผลิตจริง, ฝึกงานและทำโปรเจ็กต์ร่วมกับทีมวิศวกรผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ตั้งแต่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แบตเตอรี่ ไปจนถึงซอฟต์แวร์ยานยนต์อัจฉริยะ และเป็น “ทางลัด” สู่อาชีพยุค EV ที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ ยังไปไม่ถึง
พร้อมกันนี้ VMES ยังเชื่อมต่อกับพันธมิตรอุตสาหกรรมชั้นนำอย่าง SMC (Thailand) ในด้าน Automation 4.0, IIoT, AGV และโรงงานอัจฉริยะ เพื่อให้นักศึกษา “สัมผัสเทคโนโลยีของจริง” ตั้งแต่ปีแรกของการเรียน
โดยหลักสูตรวิศวกรรมการบิน (Bachelor of Engineering in Aeronautics) ของ VMES ได้ทำความร่วมมือกับ บ. Wefly International Academy และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก European Union Aviation Safety Agency (EASA) ภายใต้กรอบ Part-147 เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสอบ Part-147 และรับใบอนุญาตการบินสากลได้ภายในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกงานในสายซ่อมบำรุงตามเงื่อนไขของ EASA
หลักสูตรนี้ครอบคลุม 2 สาขาสำคัญให้เลือกศึกษา ได้แก่ CPL – Commercial Pilot License (วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี) และ AME – Aircraft Maintenance Engineering (วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน) โดยผู้เรียนสามารถเข้าสอบใบอนุญาตตามมาตรฐานได้ครบถ้วนภายในมหาวิทยาลัยเมื่อผ่านเกณฑ์ ก้าวสู่สายการบินหรือศูนย์ซ่อมบำรุงระดับนานาชาติได้รวดเร็ว ย่นระยะทางสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพด้านอากาศยานอย่างแท้จริง
หลักสูตรครอบคลุมอนาคตจริง (Undergraduate & Graduate) ทั้ง Aeronautics Engineering – CPL (CAAT) / AME (EASA Part-147) และ Electrical & Computer Engineering (EE/CE) – โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว ระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการรับรองโดย Council of Engineers Thailand) (รองรับต่อยอด ปริญญาโท–เอก) รวมถึง Mechatronics Engineering & Artificial Intelligence (MCE AI) – หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบควบคุมอัจฉริยะ (รองรับต่อยอด ปริญญาโท–เอก)
Computer Science (CS) – วิทยาการคอมพิวเตอร์, AI, Data Science, Cybersecurity (รองรับต่อยอด ปริญญาโท–เอก), Applied Informatics (IT) – เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ ระบบองค์กร ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (รองรับต่อยอด ปริญญาโท–เอก), New Energy Automotive Engineering – ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน การบำรุงรักษา EV และซัพพลายเชนยานยนต์สมัยใหม่ ทุกหลักสูตรถูกออกแบบด้วยกรอบสมรรถนะวิชาชีพ (competency-based) บูรณาการโครงงานจริง (capstone/industry project) และ Work-Integrated Learning เพื่อให้ทุกหน่วยกิต “แปลงเป็นผลงานได้”
เครือข่ายสากล โดยเรียนที่ไทย คุณภาพเทียบชั้นนานาชาติ โดย Double Degree 2+2 กับ University of Birmingham (UK) ในกลุ่ม Mechatronics และ Electrical/Electronics Engineering ได้ทั้งประสบการณ์ห้องแล็บสหราชอาณาจักรและเครือข่ายอาชีพระดับนานาชาติ และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม: SAIC Motor, MG Motor, SMC (Thailand) และพาร์ทเนอร์เทคโนโลยีอีกหลากหลาย ทำให้นักศึกษา ทำงานจริง กับเทคโนโลยี ที่อุตสาหกรรมต้องใช้จริง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลงนาม ความร่วมมือเชิงวิชาการสากล กับ Tsinghua และ Peking University อย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันการศึกษาและวิจัยเชิงลึก โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
Tsinghua University (China) พัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตแบบร่วม (Joint Program)
ทั้งสองมหาวิทยาลัยจับมือกันพัฒนาหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล, แลกเปลี่ยนคณาจารย์และวิจัยเชิงลึก มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม และการทำวิจัยขั้นสูงในสาขา โลจิสติกส์อัจฉริยะ วิทยาการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบเมืองอัจฉริยะ
Peking University (China) – โฟกัสเทคโนโลยีขั้นสูง แม้ Peking University มีชื่อเสียงด้านศิลปะ แต่ความร่วมมือกับ AU ได้ขยายสู่ เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสังคม โดยมุ่งเน้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ, เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงการวิจัยกับอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย
ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า VMES คือหัวใจของวิสัยทัศน์ใหม่ เราผสานเทคโนโลยี พลังงานใหม่ และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในเวทีโลก และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (VMES) กล่าวว่า เราลงทุนในศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมจริง ทุกวิชามี “ประสบการณ์จริง” ให้นักศึกษาลงมือทำ พร้อมจบการศึกษาด้วยผลงานและทักษะที่รับรองได้
ทั้งนี้ ทำไม VMES จึง “ดีกว่า” ทางเลือกอื่น คือ 1. โดดเด่นด้วยศูนย์วิจัยยานยนต์พลังงานใหม่ที่ร่วมลงทุนกับผู้ผลิตระดับโลก – Gabriel Mary Research & Learning Center เชื่อมห้องแล็บกับสายการผลิตจริง 2. อากาศยานมาตรฐานยุโรป – EASA Part-147 ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับบ. WeFly International Academy ยกระดับความพร้อมสู่สายการบินสากล 3. หลักสูตรครบทุกมิติ + เส้นทางบัณฑิตศึกษาในบ้าน -จากปริญญาตรีสู่โท-เอก โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ 4. อุตสาหกรรมอยู่ในห้องเรียน – โครงงานที่มาจากโจทย์จริง ฝึกงานจริง เครือข่ายอาชีพจริง และ5. ผู้ประกอบการเทคโนโลยี – สนามฝึกสร้างสตาร์ทอัปและโปรเจ็กต์เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปีต้นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก ระดับโรงงานอัจฉริยะและสนามบินย่อม ทั้งห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และทดสอบชาร์จ, ห้องปฏิบัติการการบิน เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษา และสภาพแวดล้อมปฏิบัติการตามมาตรฐาน EASA, Automation/Robotics Lab, Power Electronics Lab, IIoT Testbed และ Co-creation Space สำหรับสตาร์ทอัปวิศวกรรมและโครงงานข้ามสาขา
เส้นทางอาชีพ: เร่งสปีดสู่อนาคต ไม่ว่าจะเป็น EV/NEV Engineer, Battery/Charging Engineer, EV Systems Integration, Avionics Engineer, Aircraft Maintenance (EASA), Flight Operations, Automation/Robotics Engineer, Embedded/Control Systems, Data/AI Engineer, Cybersecurity, Cloud/Enterprise IT และ Tech Entrepreneur & Venture Builder ด้วยระบบอาจารย์พี่เลี้ยง (faculty mentor) + โครงข่ายศิษย์เก่าในอุตสาหกรรม ทำให้การเปลี่ยนผ่านจาก “นักศึกษา” เป็น “มืออาชีพ” เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ปริญญาตรี-โท-เอก ปรึกษาเส้นทางการเรียนและอาชีพ อัพสกิล-รีสกิลสำหรับผู้จบแล้ว และสอบถามทุนการศึกษาได้ที่ โทร. 02-783-2222 ต่อ 2312 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ https://vmes.au.edu และเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/auvmes