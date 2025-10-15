ก.ค.ศ. เร่งสอบข้อเท็จจริง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 ยกเลิกผลย้ายครู ชี้กระบวนการย้อนแย้งข้อเท็จจริง
นายธนู ขวัญเดช เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศผลการย้ายแล้ว แต่กลับยกเลิกผลการย้ายข้าราชการครูด้วยระบบTRS ในการย้ายครั้งที่ 2/2568 ตั้งแต่ลำดับที่ 2-67นั้น ตนได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะกระบวนการย้ายต้องเริ่มจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องประกาศตำแหน่งว่างออกมาก่อน เพื่อให้ครูได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายเข้ามา
“การจะมาบอกว่าความผิดพลาดเกิดจากการที่ ก.ค.ศ. จัดสรรคืนตำแหน่งว่างนั้นไม่เป็นความจริง เพราะมติเห็นชอบการจัดสรรตำแหน่งว่างเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลัง การมากล่าวหาว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากเหตุผลนี้จึงมีความย้อนแย้ง ดังนั้น เรื่องนี้จึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป” นายธนู กล่าว