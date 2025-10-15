‘นฤมล’ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เชิดชูครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทั่วอาเซียนและเอเชีย

‘นฤมล’ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 เชิดชูครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทั่วอาเซียนและเอเชีย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 2 เมืองทองธานี เพื่อพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 แก่ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจจาก 14 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนประเทศพันธมิตรทางการศึกษา ได้แก่ ติมอร์-เลสเต บังกลาเทศ ภูฏาน และมองโกเลีย
โดยมี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กราบบังคมทูลรายงาน และเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศธ. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ
นางนฤมล กล่าวว่า ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ มีพระราชดำรัสแก่ผู้ได้รับรางวัล ความตอนหนึ่งว่า“ครูที่มีคุณภาพจะนำไปสู่นักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ ครูจึงต้องพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขามีทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต ทั้งการคิดวิเคราะห์ การปรับตัว และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น”โดยพระองค์ ยังได้ทรงเน้นย้ำให้ครูผู้ได้รับรางวัลทั้ง 14 ท่านเป็น “แสงเทียนที่จุดประกายเทียนเล่มใหม่” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ให้ครูคนอื่น ๆ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
นางนฤมล กล่าวต่อว่า การจัดพิธีพระราชทานรางวัลในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและทั่วเอเชีย
”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคือเวทีอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นว่า ครูมิได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่คือผู้สร้างคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสถาปนิกของอนาคตที่สดใส ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพครูไทยอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการลดภาระงานครู พัฒนาสวัสดิการและระบบสนับสนุนวิชาชีพ รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21“นางนฤมล กล่าว