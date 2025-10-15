‘นฤมล’ วางแผนแก้หนี้องค์การค้าฯ พร้อมจัดพิมพ์แบบเรียนปี 69
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการตั้งสหกรณ์กลางสกสค. ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว หลังจากนั้นก็จะรอเข้าบรรจุในระเบียบวาระของการประชุมครม. ต่อไป สำหรับการจัดตั้งสหกรณ์กลางสกสค.นั้นจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของครู โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีแรก 0% ไปจนถึงปีที่ 4 ดอกเบี้ยไม่เกิน 4% เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมองค์การค้าของสกสค.นั้น ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดทำแผนแก้หนี้ขององค์การค้าฯ โดยตนได้มอบนโยบายไปว่าการปรับแก้หนี้ขององค์การค้านั้นจะต้องมีการจัดทำแผนให้ครอบคลุมทุกมิติและนำมาเสนอแผนแก้หนี้ในทุกครั้งของการประชุมบอร์ด เพื่อจะได้ทราบถึง แนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นความคืบหน้าของภาระหนี้ขององค์การค้าประมาณ 6,000,000,000 บาทด้วย ส่วนการแต่งตั้งผอ. องค์การค้าฯก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการหารือในที่ประชุมเพราะจะต้องมีการตั้งผอ.องค์การค้าฯอย่างเป็นทางการ เพื่อมาแก้ปัญหาในการบริหารจัดการองค์การค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเร็วๆนี้จะมีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษา 2569 ด้วย โดยการประชุมบอร์ดองค์การค้าในรอบถัดไปจะมีการวางแผนการจัดพิมพ์แบบเรียน ซึ่งตนเชื่อว่าจะพิมพ์แบบเรียนและจัดส่งแบบเรียนได้ทันในปีการศึกษาหน้าอย่างแน่นอน