เล็งถก’ก.พ.’เพิ่มเงินเดือนอาชีวะ สอศ.ปลื้มจบแล้วมีงานทำ100% ไร้ปัญหาเตะฝุ่น

เล็งถก’ก.พ.’เพิ่มเงินเดือนอาชีวะ สอศ.ปลื้มจบแล้วมีงานทำ100% ผลิตตอบโจทย์-ไร้ปัญหาเตะฝุ่น
นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า แม้ตอนนี้จะเกิดวิกฤตบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานได้ แต่ทางสายอาชีวศึกษานักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหางานทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีนโยบายสนับสนุนให้กับนักศึกษาหลายอย่าง เช่น นโยบายและแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การทำข้อตกความร่วมมือ (MOU) ส่งต่อนักศึกษาให้กับผู้ประกอบการ รวมไปถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่มีมากกว่านักศึกษาถึง 3 เท่า ฉะนั้นเด็กสายอาชีวะจึงไม่มีปัญหาเรื่องตกงาน
“สอศ.ได้มีการทำการศึกษาร่วมกับตลาดแรงงานเพื่อมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการ ซึ่งในยุคปัจจุบันระบบการศึกษาก็ได้เปลี่ยนเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพ ดังนั้นอาชีวศึกษาจึงตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและผู้เรียนจึงสามารถหางานทำได้ง่ายเพราะเป็นที่ต้องการของหลากหลายอาชีพ ขณะเดียวกันอาชีพที่ต้องการทักษะที่ตรงกับอาชีวศึกษาก็มีเพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบดิจิทัลแต่กำลังคนก็ยังถือเป็นสิ่งสำคัญอยู่ดี สอศ.ก็ได้ขยายอัตราการรับนักศึกษาให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมใหม่ๆและผลิตกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ”นายยศพล กล่าว
นายยศพล กล่าวต่อว่า หลักสูตรแกนกลางของสอศ.เองก็มีการปรับให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถผลิตแรงงานที่ตอบโจทย์ออกไปได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่และได้พบกับผู้ประกอบการหลายๆคนก็มีเสียงสะท้อนว่าอยากให้มีการผลิตนักศึกษาอาชีวะที่มีทักษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ให้มากขึ้น ซึ่งสอศ.เองก็ได้มีการดำเนินการนำเรื่องของเอไอเข้าสู่การเรียนการสอน รวมไปถึงพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ด้านนี้เพื่อส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
“ในส่วนของนโยบายการปรับฐานเงินเดือนของผู้ที่จบสายอาชีวศึกษานั้น การพูดคุยกับทางฝั่งเอกชนเพื่อให้มีการปรับขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด แต่ทางฝั่งของข้าราชการอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับเนื่องจากมีองค์กรกลางอย่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำกับดูแล หากจะปรับให้เงินเดือนสูงกว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ยังคงต้องหารือกับทางก.พ.ก่อน เพราะการให้เงินเดือนของข้าราชการจะดูตามวุฒิที่ใช้ในการบรรจุเป็นหลัก”นายยศพล กล่าว