‘นฤมล’ แจงปมองค์การค้าฯ ค้างค่าลิขสิทธิ์ สพฐ. เหตุขาดทุนสะสม หนี้สินมาก เร่งหาผู้เชี่ยวชาญมาบริหาร
กรณี คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎรเชิญผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ. ) เข้าชี้แจง การจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) ในประเด็นองค์การค้าของ สกสค.ค้างชำระค่าลิขสิทธิ์ต้นฉบับ สพฐ. รายวิชาภาษาไทย และกลุ่มสาระอื่น ๆ กว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดค้างชำระสะสมมาตั้งแต่ปี 2559 นั้น
กมธ.ป.ป.ช. มึน สพฐ. เพิ่งทวงหนี้ สกสค.กว่า 200ล้านบ. ค้างจ่ายค่าลิขสิทธิ์แบบเรียน ตั้งแต่ปี59
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้รับทราบเรื่องดังกล่าว นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูเรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด โดยสาเหตุที่ไม่มีการทวงหนี้เพราะเห็นว่าองค์การค้าฯ ขาดทุนทุกปี และเพิ่งได้มามีกำไรก็ตอนที่ได้ ลิขสิทธิ์ พิมพ์หนังสือ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)เมื่อปีการศึกษา2564 ทำให้มีรายได้ขึ้นมาบ้าง สพฐ.จึงได้เริ่มทวงหนี้อย่างจริงจัง
“ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่ทวง แต่น่าจะไม่รู้ว่าจะทวงอย่างไรเพราะเห็นว่าองค์การค้าฯ ขาดทุนอยู่
ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯที่ยังว่างอยู่ก็ได้มีการหารือกับคณะกรรมการองค์การค้าฯแล้วว่าถ้ายังไม่มีผู้บริหารตัวจริงก็จะทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสม แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้ใครเข้ามารักษาการต่อจากนายพัฒนะพัฒนทวีดล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ที่รักษาการผอ. องค์การค้าฯ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็อยากหาคนที่จะมาเป็นตัวจริงเพื่อจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งรวมถึงปัญหาหนี้สะสมขององค์การค้าด้วย
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการองค์การค้าฯได้มีการหารือเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง เพื่อวางแนวทาง ว่าจะทำอย่างไรที่จะให้มีแผนปรับโครงสร้างหนี้ขององค์การค้าฯมิฉะนั้นดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ