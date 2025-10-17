Taiwan Excellence ส่งมอบ 5,000 มื้ออาหาร เติมรอยยิ้มให้เด็กไทยทั่วประเทศ

Taiwan Excellence เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “High Five to Thrive” ส่งมอบ “5,000 มื้ออาหาร” ผ่าน มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทั่วประเทศ พร้อมนำอาสาสมัครกว่า 50 ชีวิต ร่วมเติมเต็มความสุข รอยยิ้มและส่งต่อพลังบวกให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมแรงร่วมใจปรุงอาหารจากร้อน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และปลูกผักเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต
น.ส.มีอา เลียง ผู้อำนวยการ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน ประจำประเทศไทย(TAITRA) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของ Taiwan Excellence ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความยั่งยืนในสังคมที่ดำรงอยู่ จึงจัดกิจกรรม ‘High Five to Thrive’ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อยอดจากแคมเปญระดับโลก ‘Give Me Five! A Better Life’ เพื่อแปลงพลังแห่งการไฮ-ไฟว์ กับFuBear จากคนไทยทั่วประเทศ ให้กลายเป็น‘5,000 มื้ออาหาร’ สำหรับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน ให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความหิว ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“Taiwan Excellence นำอาสาสมัครกว่า 50 คนร่วมแรงร่วมใจปรุงอาหารจานร้อน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดเตรียมทั้งเมนูอาหารไทย และเมนูอาหารจานเด็ดของไต้หวัน ‘หลู่โร่วฟ่าน’ หรือ‘ข้าวหมูตุ๋นสไตล์ไต้หวัน’ ทุกเมนูเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างการเติบโตของเด็กๆ ไปพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมทางอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ Taiwan Excellence ยังได้ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเด็ก ๆปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างแหล่งอาหารยั่งยืนในโรงเรียน พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ความยั่งยืนของชุมชน” นางสาวมีอา กล่าว
นายอดิเรก นิลเปี่ยม ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดเผยว่า โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 94 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จากการสำรวจภาวะโภชนาการพบว่าร้อยละ 40 ของนักเรียน อยู่ในภาวะขาดสารอาหาร มีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุหลักจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
“กิจกรรม ‘High Five to Thrive’ ของ Taiwan Excellence ไม่เพียงแต่มอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังนำรอยยิ้มความสุข ความหวัง และแรงบันดาลใจมาสู่พวกเขาผ่านการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครอีกด้วย”
นายวีระศักดิ์ พุทธิไสย ผู้อำนวยการกำกับคุณภาพและการดำเนินงานโครงการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสกว่า 30,000 คน ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ โภชนาการ และทักษะชีวิต โดยมีเป้าหมายให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีศักยภาพและมีอนาคตที่ดี
“มูลนิธิฯ รู้สึกยินดีและขอบคุณ Taiwan Excellence ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเติบโตของเด็กไทยที่ขาดแคลน และมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการมอบมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำนวน 5,000 มื้อ เพื่อเติมเต็มโอกาสและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ ไทย”
Taiwan Excellence ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชนไทย ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Taiwan Excellence ได้ที่ Facebook: TaiwanExcellence.TH