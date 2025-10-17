นายกสนจ. ป้ายแดง ชูวิสัยทัศน์ ‘Center of Connections’ เพิ่มสมาชิกนิสิตเก่าจุฬาฯ สู่หลักแสน

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (CU2529) ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) คนที่ 34 เปิดเผยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์บริหาร สนจ. วาระปี 2568-2570 ปลุกพลังเครือข่ายนิสิตเก่า กลับมารับใช้ประชาชน สานต่อเกียรติภูมิจุฬาฯ
ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ในปี 2569 เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ สนจ. จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 แห่งการสถาปนาสมาคมที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2489 เสมือน “ต้นจามจุรี” ที่มีอายุยืนยาวและยังแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างไกล เช่นเดียวกับชาวจุฬาฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก เราจึงตั้งเป้าเชิงกลยุทธ์ให้ สนจ.ร่วมขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้น โดยมุ่งเพิ่มจำนวนสมาชิกจากทุกสาขาอาชีพจาก 18,000 คน ให้ถึง 100,000 คน ภายใน 2 ปี เชื่อมโยงพี่น้องชาวจุฬาฯ ทั่วโลกกลับเข้ามาที่สมาคม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Center of Connections ภายใต้แนวคิด CU VALUE & MIND ประกอบด้วย CU VALUE สร้างคุณค่าจากการเชื่อมโยงเครือข่าย นิยามผ่านตัวอักษร 5 ตัว คือ V (Visionary) มองการณ์ไกล วางแผนสู่อนาคต 10-20 ปี, A (Alliance) มุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายใหม่, L (Legacy) สืบสานมรดกจุฬาฯ ต่อยอดประวัติศาสตร์ สนจ., U (Unity) มุ่งเชื่อมโยงชาวจุฬาฯ ทั่วไทย ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียว, E (Empowerment) เสริมพลังให้สมาชิก สร้างอิมแพคเชิงบวกให้สังคมผ่านนวัตกรรมจุฬาฯ และ MIND มุ่งขับเคลื่อนด้วยการใช้หัว (Mindset) คิดเชิงระบบ ใช้เทคโนโลยี สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ และใช้ใจ (Heartset) ใส่ใจสมาชิก และรับฟังทุกความเห็น เพื่อนำกลับมาปรับปรุงและพัฒนา พร้อมกันนี้ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายไว้รองรับสมาชิกใหม่ อาทิ Chula Market Pink แพลตฟอร์มในรูปแบบ Metaverse ที่รองรับสมาชิกได้หลักแสนคน ให้สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้แบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ปลุกพลังรุ่น CU ตั้งแต่ CU2500 ถึง CU2564 เพื่อสร้างพลังเชื่อมโยงในระนาบรุ่นเดียวกัน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมรวมรุ่นทุกรุ่น และจะปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เชื่อมโยงหลายฐานข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น การเข้าร่วมกิจกรรม และการสมัครสมาชิกใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมกลุ่ม Line Dance, Jazz Dance ไปจนถึงกิจกรรมออนไลน์สำหรับน้อง Gen Z และปรับกิจกรรมระดมทุนเข้าสมาคมรูปแบบใหม่ บริจาคออนไลน์ผ่าน QR Code ที่สะดวก โปร่งใส รับสิทธิประโยชน์ได้ตลอดปี ไม่ต้องรอบริจาคเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมเหมือนทุกปี”
ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนให้นิสิตเก่าจุฬาฯ และคนไทยทั้งประเทศติดตามและร่วมกิจกรรมในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2568 ได้ทางเพจ CHULA ALUMNI โดยร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สนจ. กันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569 และเน้นย้ำว่าจุฬาฯ ทุกคนสามารถเป็น Connector ได้ “ความสำเร็จของเป้าหมาย 100,000 คน ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะ/จังหวัด, ประธานชมรม, และตัวแทน CU แต่ละรุ่น “เมื่อเราได้ผนึกกำลังจนบรรลุเป้าหมาย 100,000 คน ที่นี่จะเป็น Center of Connection ที่ทรงพลัง ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยได้ในหลายมิติ ขอเชิญมาร่วมกันสร้างให้ จุฬาลงกรณ์ เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน” ดร.ณัฐพล กล่าวปิดท้าย
ช่องทางการบริจาคเงินสมทบทุนเนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2568 ขอเชิญชาวจุฬาฯและผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระปิยมหาราช พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สนจ. ผ่านระบบออนไลนผ่าน QR Code โดยใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารใดก็ได้ แล้วเลือกไปที่ “สแกนจ่าย“ ส่องที่คิวอาร์โค้ด หรือสำหรับท่านที่บันทึกภาพคิวอาร์นี้เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้ว สามารถกดเลือกภาพคิวอาร์โค้ดนี้ขึ้นมาจากใน Library เพื่อเข้ามาที่หน้าทำรายการ E-Donation ของมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ กรอกตัวเลขยอดเงินบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ตรวจสอบและกดยืนยัน ท่านจะได้รับสลิปเก็บไว้ที่ Library คลังภาพในโทรศัพท์ โดยไม่ต้องติดต่อขอรับใบเสร็จ ระบบจะนำส่งลดหย่อนภาษีให้ท่านอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบได้ในระบบ E-revenue ของกรมสรรพากรภายใน 1-2 วัน หลังทำรายการที่ลิงค์นี้ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor?lFrom=eFiling&uType=T