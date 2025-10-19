‘สอศ.’เร่งเครื่องพัฒนาอาชีวะ ปรับวิทยฐานะ–แก้หนี้-เพิ่มค่าตอบแทน
นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปี2569 เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ย้ำในเรื่องการมุ่งมั่นพัฒนาขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมให้ครูอาชีวะ มีวิทยฐานะสูงขึ้น แต่การมรวิทยฐานะสูงขึ้น ก็ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆ แต่ต้องมีการทำงานที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องไป มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด คุณภาพแก่ผู้เรียน มีผลงานทางวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
“สอศ.มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริม ในเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการเพราะหากกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีผลงานทางวิชาการ ที่มีศักยภาพจำนวนมาก หมายถึง การเรียนการสอนอาชีวศึกษามีการพัฒนาขึ้นซึ่งจะตอบโจทย์ ให้ครูและบุคลากรอาชีวะ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาหนี้สิน ไปในตัวด้วย ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่ง“นายยศพล กล่าว
เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน สอศ.ได้จัดทำหลักเกณฑ์ ความก้าวหน้าของบุคลากรในกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค(2) ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถาบันอาชีวศึกษาที่สอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งสอศ. ได้เสนอให้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) พิจารณา จำนวน 2 หลักเกณฑ์ คือ การขยับจากชำนาญการพิเศษขึ้นเป็นเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นในเรื่องของวิชาการ ส่วนอีกเกณฑ์จะตอบโจทย์อาชีวะโดยตรง คือ ผู้อำนวยการสำนักที่อยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งตอนนี้เป็น อำนวยการระดับต้น ก็ขอเกณฑ์ที่จะกำหนดให้เป็นอำนวยการระดับสูง เทียบเท่าศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
“ ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ.ครั้งล่าสุด ได้เห็นชอบทั้ง 2 หลักเกณฑ์ตามที่สอศ.เสนอ ทั้งหมดนี้เป็นความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสอศ. ที่จะเกิดขึ้นในภาคราชการ ยังไม่เกี่ยวข้องกับ สถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน แต่อย่างที่ได้ย้ำไปการเพิ่มขึ้นของโอกาสความก้าวหน้า จะต้องมีปริมาณงานที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องปรับให้เป็นไปตาม ที่ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งเรื่องค่าตอบแทน และการทำงานอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป ขณะเดียวกันก็คงต้องมาดูโครงสร้างของสถาบันอาชีวศึกษา เพราะยังมีความกระจัดกระจาย ซึ่งคงต้องมาพูดคุย กับนายกสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะทำอย่างไร ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นความก้าวหน้าของบุคลากร“นายยศพล กล่าว
นายยศพล กล่าวต่อว่า ในส่วนของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ก็มีการสนับสนุนในส่วนของงบประมาณ แต่ในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาชีพจะให้เหมือนกับหน่วยงานราชการ คงไม่ใช่ แต่ก็อาจเป็นไปได้หากทางสถาบันเอกชนเห็นว่ารูปแบบความก้าวหน้าของภาคราชการ มีประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้ ให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ในบางเรื่องเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน