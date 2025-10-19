การศึกษา

HOG International Academy จับมือ AFS ประเทศไทย เปิดตัว “Plan C” โปรแกรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 สถาบันนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับ High School (HOG IA) และ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน AFS ประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเปิดตัวหลักสูตรใหม่ Plan C – The Global Exploration Program” ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษานานาชาติที่ผสานการเรียนรู้ด้วย AI เข้ากับประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

โดยก่อนเปิดตัว Plan C โรงเรียน HOG International Academy (HOG IA) ได้เปิดสอน 2 หลักสูตรที่ออกแบบสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่

Plan A: The Innovative Program — เน้นการพัฒนาทักษะหลัก 3 ด้าน ได้แก่ Business, Design และ AI/Digital Technology เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี วิสัยทัศน์เชิงผู้ประกอบการ คิดอย่างสร้างสรรค์เชิงออกแบบ และมีความสามารถด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคต

Plan B: The Professional Program — ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายศึกษาต่อในสาขา แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ มุ่งเน้นการพัฒนา ทักษะขั้นสูงด้าน STEM และการทำวิจัย (Research Skills)

ทั้งสองหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรนานาชาติระยะเวลา 18 เดือนของ HOG IA โดยใช้ AI-Hybrid ผสานการเรียนรู้ผ่าน AI-Driven Micro Lectures เข้ากับการประเมินการสอนแบบเฉพาะบุคคลโดยครูผู้สอน เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ภายใต้ความร่วมมือนี้ นักเรียนที่มีอายุ 14 ปี ขึ้นไป จะมีโอกาสเรียนที่ HOG IA เป็นเวลา 1 ภาคเรียน (9 เดือน) ก่อนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ในต่างประเทศ เป็นเวลา 9-11 เดือน และกลับเข้าศึกษาต่อที่ HOG IA จนจบภาคเรียนสุดท้าย (9 เดือน)ก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเป้าสู่การพัฒนาเยาวชนอาเซียนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ เปิดกว้าง และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ พร้อมทั้งมีความรู้ทางวิชาการและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบัน HOG International Academy กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง HOG IA และ AFS ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญใน   การเตรียมเยาวชนอาเซียนให้พร้อมก้าวสู่โลกกว้างด้วยความเข้าใจและความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม Plan C เป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เรียนรู้จากโลกแห่งความเป็นจริง ในขณะเดียวกันก็ได้รับการเรียนรู้วิทยาการแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร. วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ AFS ประเทศไทยและรองประธาน AFS ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า AFS รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ HOG IA เพื่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเยาวชนกับโลกกว้าง ร่วมกันมอบโอกาส และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนชีวิต ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในอนาคต และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่เราร่วมกันในการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ที่นักเรียนในแผนการเรียนนี้จะได้ไปแลกเปลี่ยนกับ AFS ทุกคน Plan C ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาระดับมัธยมในประเทศไทย ที่ผสาน AI อัตลักษณ์อาเซียน และการเรียนรู้ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคต