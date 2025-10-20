บอร์ดสกสค.ไฟเขียว ทุ่ม 1,010 ล้านบาท พิมพ์แบบเรียนปี 2569 ดึง สตง.-ป.ป.ช. ร่วมตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯ ในปีการศึกษา 2569 จำนวน 1,010 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตแบบเรียนที่จะกระจายสู่สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติให้กระบวนการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษานี้ โดยต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
นางนฤมล กล่าวต่อว่า ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้เชิญหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้งบประมาณภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนของการจัดพิมพ์แบบเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากข้อครหา และเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐมากที่สุด
“การเชิญทั้งสองหน่วยงานนี้เข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อให้กระบวนการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯ เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประกวดราคาของบริษัทผู้ผลิตที่เข้ามารับจ้างผลิตแบบเรียน ดิฉันมั่นใจว่าแบบเรียนที่จัดพิมพ์ในปีการศึกษา 2569 จะมีคุณภาพได้มาตรฐาน คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และจะสามารถจัดส่งถึงมือนักเรียนทั่วประเทศได้อย่างครบถ้วนและทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 อย่างแน่นอน” นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ เพื่อหารือและกำหนดกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงกรอบเวลาการสรรหาให้ชัดเจน ส่วนในประเด็นของแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์การค้าฯ นั้น การประชุมในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา
“เรื่องดังกล่าวควรรอให้มีผู้อำนวยการองค์การค้าฯ คนใหม่เข้ามารับหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อน เพื่อจะได้เข้ามาเป็นผู้นำในการวางแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ และวางแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การค้าฯ อย่างเป็นระบบต่อไป นอกจากนี้ ผู้อำนวยการคนใหม่ยังจะต้องมีบทบาทสำคัญในการยกระดับและปรับบทบาทขององค์การค้าฯ ให้สอดรับกับยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างแท้จริงด้วย”นางนฤมล กล่าว