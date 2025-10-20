สกร.น่ารู้ : Zero Waste พลังงานเพื่อชุมชน

|ที่มา
|คอลัมน์ : สกร.น่ารู้
สกร.น่ารู้ วันนี้ ขอเสนอโครงการ “Zero Waste พลังงานเพื่อชุมชน” เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่น ของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จุดเริ่มต้นจากปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และวิถีชีวิตของ ชุมชนอย่างรุนแรง ในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ 7 อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ยังไม่มีระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนมีขยะพลาสติก สะสมจำนวนมาก
เป็นแรงผลักดันสำคัญให้นักศึกษาศกร.เขาฉกรรจ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หาแนวทางแก้ไข โดยการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิง โดยขยะพลาสติก 1 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้ประมาณ 650 มิลลิลิตร สามารถนำไปใช้ กับเตาอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร และรวมไปถึงการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในพิธี เผาศพตามวัดต่าง ได้จริง แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการคัดแยกขยะ จึงได้จัดทำโครงการ “Zero Waste พลังงานเพื่อชุมชน”
ผลงานของนักศึกษาศกร.ฉกรรจ์ได้รับ รางวัลชมเชยระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครู นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง