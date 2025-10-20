ชุมทางครู : ม.เกษตรฯ เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการฯ 13 สาขา

|ที่มา
|คอลัมน์ : ชุมทางครู
|ผู้เขียน
|ดอกมะเขือ
ม.เกษตรฯ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญชวนนักวิจัยทั่วประเทศร่วมส่งผลงานบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 64 ใน 13 สาขา คือ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนใจลงทะเบียน 27 ต.ค.- 3ธ.ค. โดยการประชุมจัดขึ้นวันที่ 17 – 19 มี.ค.69รายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://annualconference.ku.ac.th หรือสอบถามทางอีเมล [email protected]…
สสวท.ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค–สวทช.) ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ “เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยแชตบอต MathMeow Junior (ม.ต้น)และMathMeow (ม.ปลาย)” เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้แชตบอตช่วยจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียน พร้อมเทคนิคการประยุกต์ใช้จริงจากครูผู้สอนทั่วประเทศ ในวันที่ 29 ต.ค.เวลา 09.00–16.30 น. (ม.ต้น 09.00–12.30 น. / ม.ปลาย 13.00–16.30 น.) ผ่านระบบ Zoom MathMeow Junior เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID: @mathmeowjr และMathMeow เพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE ID: @mathmeow การอบรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่มีเกียรติบัตร สอบถาม [email protected]…
สมศ. เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมศ. ONESQA Forum 2025 ครั้งที่ 2 “ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” (Bridging Policy and Practice to Strengthen Educational Quality) วันที่ 4 พ.ย. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ …