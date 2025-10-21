เลขาฯ กพฐ.เร่งรัด แจกแท็บเล็ตนักเรียน 6 แสนคน ยันทันเปิดเทอม 2 พร้อมสั่งทุกเขตใช้งบโปร่งใส
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569 ซึ่งตนได้กำชับทุกสำนักในสังกัดสพฐ.รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่งให้บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ขณะเดียวกันกระบวนการขั้นตอนของการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการด้านต่างๆจะต้องทำตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องด้วย
“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ซึ่งผมขอให้ทุกสำนักงานไปจัดทำแผนคำของบประมาณดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับการตั้งงบประมาณด้วย โดยการจัดทำคำของบประมาณของปี 2570 นั้นจะต้องดำเนินการให้เร็ว และต้องสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วย”นายพิเชฐ กล่าว
นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการเช่าซื้ออุปกรณ์เสริมการสอน อาทิ แท็บเล็ต โน้ตบุกส์ และโครมบุ๊ค ของโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือ AnyWhere AnyTime เพื่อแจกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 600,000 คน ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชน และเป็นการดำเนินโครงการด้วยการเช่าซื้อจากเขตพื้นที่ จำนวน 118 เขตนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินโครงการ ซึ่งตนจะเร่งรัดให้การเช่าใช้แท็บเล็ต โน้ตบุกส์ และโครมบุ๊คของครูและนักเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ เพราะถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เรียนและครูนำมาใช้เสริมการเรียนและค้นหาความรู้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา โดยในการประชุมครั้งหน้าจะมีการสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป