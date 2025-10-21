ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘ธนุ’ นั่งเก้าอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ.
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.ในครั้งนี้ไม่ได้วาระที่เกี่ยวข้องกับศธ. ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไม่ได้กำชับเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับศธ.เป็นกรณีพิเศษ แต่ในการประชุมดังกล่าวที่ประชุมได้แต่งตั้งข้าราชการเมืองตามประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยมีมติให้ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมืองตามระเบียบดังกล่าว โดยกระบวนการจากนี้ตนก็ดึงตัวว่าที่ร้อยตรีธนุ ให้เข้ามาช่วยงานการศึกษาต่อไป
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (AnyWhere AnyTime) ที่เป็นการเช่าใช้แท็บเล็ต โน้ตบุกส์ และโครมบุ๊ค เพื่อแจกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 600,000 คน ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชน ที่จะต้องแจกอุปกรณ์ดังกล่าวในภาคเรียนที่ 2 นี้นั้น ตนจะหารือกับนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการกพฐ.ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้