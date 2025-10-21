มูลนิธิพล.ต.อ.อดุลย์ ผนึก มติชน มอบหนังสือ 400 เล่ม–ทุน 1 แสนบาท ให้ ร.ร.ตชด.10แห่ง

มูลนิธิพล.ต.อ.อดุลย์ ผนึก มติชน มอบหนังสือ 400 เล่ม–ทุน 1 แสนบาท หนุนโอกาสทางการศึกษาให้ ร.ร.ตชด.10แห่ง
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะตัวแทนมูลนิธิพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้สนับสนุนหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนบริจาคให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่ง เพื่อนำร่อง โครงการติดอาวุธทางปัญญามอบความรู้สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบมจ.มติชน,นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน พร้อมคณะผู้บริหารร่วม
โดยในการสนับสนุนครั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดหาหนังสือและนิตยสาร ของสำนักพิมพ์มติชน ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 แห่ง โรงเรียนละ 40 เล่ม พร้อมยังมอบเงินสนับสนุนอีก 100,000 บาท ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้
1 .โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมัธยมพระราชทานนายาว
4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก
5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
6.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
7.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม
8.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
9.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน
10.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง
โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี สำหรับตนเป็นสื่อที่คุ้นเคยมามากกว่า 20 ปี เป็นสื่อที่มีความเป็นมาตรฐานและมืออาชีพ มั่นใจ การช่วยเหลือนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากๆ ส่วนใหญ่หนังสือที่รับมอบในวันนี้นั้นเป็นหนังสือ นิทานสองภาษา,ประวัติศาสตร์,เสริมทักษะปฐมวัย,วรรณกรรมเยาวชน, สารคดี (วิทยาศาสตร์) เป็นต้น มองว่าหนังสือเก็บได้นาน
เมื่อถามว่า บช.ตชด.ในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่
แค่รักษาความสงบแต่ยังมีภารกิจสร้างโอกาสทางการศึกษา มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและความสำคัญจุดนี้ยังไงบ้าง
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า จริงๆแล้วสำคัญมาก เพราะว่าเอ่อตชด.มีโรงเรียนตชด.กว่า 200 กว่าแห่ง ที่อยู่ตามแนวชายแดนและบนพื้นที่ป่า ซึ่ง บริเวณเหล่านี้เข้าถึงยาก แต่การที่ส่งเสริมหนังสือเหล่านี้ให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ มองว่ามันจะเป็นการสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวให้ได้ ซึ่งคิดว่าโครงการนี้ทำให้เด็กต่างจังหวัดมีโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมได้ และอนาคตก็ถือว่าคนเหล่านี้เป็นกำลังของชาติได้
เมื่อถามว่ามองว่าการสร้างภูมิปัญญาในพื้นที่ชายแดนช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า แน่นอน การเปลี่ยนแปลงของผู้คนนั้นเริ่มจากการศึกษา ถ้าเราให้การเข้าถึงการศึกษาที่ดี แล้วก็สร้างใน เค้ามีเสยภาพที่จะไปต่อได้นี่มันเป็นอะไรที่มหาศาล ผมเองก็มาจากเด็กต่างจังหวัด มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในส่วนกลางแล้วก็พัฒนาไปสู่การต่อยอดเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือระดับปริญญาเอกได้ มองว่าจุดนี้ก็เหมือนเป็นบันดาลใจในเยาวชนในโรงเรียนเหล่านี้ได้
ด้าน พล.ต.ต.เจนณรงค์ สมเสถียร ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทน พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่ทางมติชนร่วมกับมูลนิธิฯเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเวลาเด็กอ่านหนังสือ ก็จะส่งเสริมทั้งทักษะการอ่าน ปัญญา และจินตนาการไปด้วย ส่วนโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีโครงการต่อเนื่องเพิ่มเติมเข้ามาอีก