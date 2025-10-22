บอร์ดกช.ชงของบ อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนเอกชน กลุ่มขาดแคลนกว่า 5 แสนคน

บอร์ดกช.ชงของบ อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนเอกชนกลุ่มขาดแคลนกว่า 5 แสนคน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน เนื่องจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันดังกล่าวของโรงเรียนเอกชนยังไม่ครบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้นำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อจัดตั้งคำขอเป็นงบประมาณกลางในปีงบประมาณ 2569
“โดยจะมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 505,120 คน คิดเป็นร้อยละ 39.12 ของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลทั้งหมด จำนวน 1,291,107 คน โดยจะจัดสรรให้เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน นักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนขาดแคลน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2569 จำนวน 2,253,350,000 บาทอีกทั้งในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 สช.ก็จะขอตั้งบประมาณสำหรับเงินอุดหนุนส่วนนี้เพิ่มประมาณ 3,900,000,000 บาท”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงร่างพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.. หลังจากที่สช.มีการจัดทำประชาพิจารณ์ของการทำกฎหมายเอกชนฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายในสัปดาห์แรกของเดือนพ.ย.นี้สช.จะเสนอกฎหมายดังกล่าวมาให้ตนลงนาม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และจากนั้นก็จะได้นำร่างพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ.. เข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป สำหรับประเด็นการแก้ไขกฎหมายโรงเรียนเอกชนนั้น มีการแก้ไขในหลายมาตรา เพราะกฎหมายที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีความล้าสมัย ขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเอชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เราจึงต้องมาปรับแก้กฎหมายโรงเรียนเอกชนให้มีความคล่องตัวในการปฎิบัติงานมากขึ้น