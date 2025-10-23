‘นฤมล’ นำ ศธ.วางพวงมาลา บำเพ็ญกุศลถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าศธ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
จากนั้น นางนฤมล พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการศธ. ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการปฏิรูปประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ที่ได้ทรงวางรากฐานระบบการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมอารยประเทศ และเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน