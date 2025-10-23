‘นฤมล’ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำ ศธ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระเดชพระคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ขณะที่ นางนฤมล ทำหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสนี้ พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร และเจ้าคณะภาค 17 ได้ถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ พร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยมี ศ.ดร.นฤมล ถวายไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ทอดผ้าไตร 5 ไตร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ผู้ร่วมประกอบพิธี รวมถึงการสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล