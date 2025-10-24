เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ 229 ทุนการศึกษา ต่อเนื่องปีที่ 47 แนะใช้ความเพียร สู่ความสำเร็จ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สานต่อเจตนารมณ์ทางการศึกษา มอบทุนปีที่ 47 แก่เยาวชน 229 คน ทั่วประเทศ ‘ใช้ความเพียร ฝ่าความล้มเหลวก่อนก้าวสู่ความสำเร็จ’
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เวลาประมาณ 13.00 น. ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ 229 คน โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองประธานกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษา มีการฉายวิดีโอแนะนำโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ตนภาคภูมิใจที่ได้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการให้ทุนธรรมดา แต่อาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้ว เขียนหนังสือเรื่องความยุติธรรม ที่มีข้อความว่า สังคมที่มีความยุติธรรมที่สุด คือสังคมที่มีคนมีมากที่สุด และยื่นมือให้คนที่น้อยที่สุด
“ผมเองก็บ้าการศึกษาอยู่แล้ว แต่คุณศุภชัย เจียรวนนท์ มุ่งมั่นคุยกันแต่เรื่องการศึกษา เพราะการศึกษามีความสำคัญต่อบ้านเรา ผมอยากฝากไว้ว่า หากอยากจะก้าวหน้าในชีวิต เราอย่ามัวแต่แก้ปัญหา ต้องให้ปัญหามันแก้ไป ถ้าเรามัวแต่แก้ปัญหาอย่างเดียว เราจะไม่โต
วิธีแก้ปัญหาให้ซอฟต์ที่สุด คือ ไม่มีอะไรที่แก้ได้ หลักธรรมทางพุทธศาสนา ‘มรรคมีองค์ 8’ เริ่มต้นด้วยคำว่า ‘สัมมา’ หมายถึง ชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นชอบ ดำริชอบ หรือกระทำชอบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จในเส้นทางชีวิต
เช่นเดียวกับนักเรียนทุนที่เมื่อได้รับโอกาสแล้ว ควรใช้ความดี ความรู้ที่ได้รับ แล้วใช้ความคิดชอบ และความเพียรพยายามในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีต่อไป” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว
จากนั้น นพ.ธีระเกียรติ มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. ด้าน นายศุภชัย มอบเกียรติบัตรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา ว่า ตนอยากให้เรามองว่า ‘การที่เราได้รับทุน’ เป็น ‘สัญลักษณ์และเครื่องหมายของความเพียร ความตั้งใจที่ดี’ ซึ่งสิ่งนี้ควรจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต เพราะในที่สุด เราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องมีกำลังใจ ความตั้งใจ และเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวก่อนจะประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความเพียรเหล่านี้
นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีค่านิยม 6 ประการ ได้แก่
1. สามประโยชน์ สิ่งที่เราทำต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนผู้บริโภค และต่อบริษัท
หากเรานึกถึงตัวเองก่อน ว่าบริษัทจะสำเร็จจะต้องเท่านั้น ก็อาจไม่ต่างจากแก๊งสแกมเมอร์ จงใช้ ‘ความตั้งใจดี’ เป็นรากแก้วของเราสร้างให้เป็นต้นไม้ให้ยิ่งใหญ่ อย่าล้มเลิกกลางทาง
2. ทำเร็วและมีคุณภาพ ทุกวันนี้ดีอย่างเดียวไม่พอต้อง ‘เร็ว’ ด้วย โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าสู่ยุค AI ความเร็วเป็นสิ่งจำเป็น ความเป็นผู้ประกอบการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสำเร็จแล้ว เราต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้น
“การก้าวข้ามข้อจำกัดเพื่อสร้างสิ่งดีอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน”
3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทัศนคติที่ดีคือการ ‘คิดบวก’ คือดีต่อส่วนร่วม และการทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย และไม่ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่
4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ต้อง ‘เรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา’
“เพราะโลกมีตัวแปรและข้อจำกัดมากมายที่กระทบกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายขึ้นทุกวัน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ‘ความแน่นอนที่สุดคือไม่แน่นอน’”
5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่กล่าวไปข้างต้น
6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์ เริ่มจากมุมมองความคิดที่ดี ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมไม่ใช่เพียงคำสองคำที่อยู่คู่กัน แต่เป็นหลักธรรมการอยู่ร่วมกัน เป็นรากฐานของความเชื่อใจ ถ้าสังคมอยู่ในภาวะที่ผู้คนไม่ไว้วางใจกัน เราจะไม่สามารถไว้ใจใครได้เลย
คุณธรรม คือธรรมชาติที่เป็นคุณ ทำให้เราเป็นอยู่ คือความดี การกระทำที่คำนึงถึงผู้อื่นและส่วนรวม เพราะมนุษย์เราให้ความสำคัญอยู่3สิ่ง
“ในชีวิตคนเรามักให้ความสำคัญกับ ‘ความมั่นคง’ ของชีวิตและ ‘ความฝัน’ ของเราเสมอ แต่เรามักจะลืมไปว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้เกิดความมั่นคงและพลังที่ช่วยทำความฝัน อันยิ่งใหญ่ของเราให้สำเร็จได้จริงๆ คือ ‘รักแท้‘ (ความเห็นอกเห็นใจ) รักแท้ทำให้เราเห็นและยอมรับในความแตกต่าง เชื่อมเราเข้ากับความเป็นจริงและทุกสิ่งทุกอย่างได้ ซึ่งรวมไปถึง ตัวตนที่แท้จริงของเรา และช่วยให้เราสนุกไปกับชีวิตที่แสนงดงามนี้ได้ด้วยกัน” นายศุภชัย ทิ้งท้าย
ด้าน นางสาวสุวพัชร แสงนวล ศิษย์เก่าที่เคยรับทุนซีพีเมื่อปี 2558 กล่าวว่า วันนี้เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง และจะได้เจอน้องๆ ทุก 1 ปี ก่อนเข้าร่วมงานได้เจอเพื่อนพี่ๆที่ทำงานอยู่กับ CP ร่วมกัน ถามว่าไม่ได้ทำงานกับ CP แล้ว แต่ทำไมเราเลือกกลับมาที่นี่ ก็นึกถึงวันที่เราสัมภาษณ์ทุนเข้ามหาวิทยาลัย เป็นจุดที่ตนล้มที่สุด เพราะเป็นวันที่พ่อตนเสียชีวิต เป็นวันที่สัมภาษณ์ทุน CP ตนเข้าไปด้วยรอยน้ำตา
“เขาถามแค่ว่า ‘วันนี้กินข้าวหรือยัง’ เป็นคำถามที่ทำให้อึ้งพอสมควร แล้วให้เดินออกจากห้องสัมภาษณ์เลย และคิดว่าตัวเองไม่น่าจะผ่านสัมภาษณ์ วันประกาศผลมีรายชื่อติดว่าได้ทุน สิ่งหนึ่งที่ CP มอบให้คือ CP เชื่อ ในมนุษย์ทุกคน เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาได้ และ CP ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยในวันนั้น” นางสาวสุวพัชร กล่าว
นางสาวสุวพัชร กล่าวต่อไปว่า ตนมีโอกาสได้ทำงานกับ CP ซึ่งส่วนตัว อยากไปทำงานที่ประเทศจีนเพราะตนอยากเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น
“เมื่อขอโอกาสจาก CP ก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปทำงานในประเทศจีน เพราะ CP เชื่อว่าจะช่วยเหลือตนเอง รักษาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจ CP เหมือนลมใต้ปีกที่บ่มเพาะมาจนถึงวันนี้ เขาสร้างคนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ้าดิฉันเป็นนก ก็แข็งแรงประมาณหนึ่ง CP ไม่ได้เชื่อว่าแค่เราเดินไปข้างหน้า แต่เขาเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ทุกคน และวันนี้ CP เชื่อในศักยภาพของน้อง ๆ ทุกคน
“ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ขอให้คิดและมีสติขึ้นมาว่า เราพูดไปแล้ว เราทำไปแล้ว เราสามารถรับผิดรับชอบได้มากแค่ไหน ถ้าเรารับได้ นั่นคือความยุติธรรม” นางสาวสุวพัชร ทิ้งท้าย
จากนั้นผู้รับทุนการศึกษากล่าวปฏิญาณตนว่า “เราจะเป็นคนดี คนเก่ง และทำประโยชน์เพื่อ
ประเทศชาติ”
นอกจากนี้ ยังกล่าวพร้อมเพียงกันว่า ทุนการศึกษาที่ได้รับจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ เชื่อว่าเป็นโอกาสในครั้งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต
ความรู้เปรียบเสมือนทรัพย์สินติดตัวเราไปตลอดชีวิต และเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยหล่อหลอมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
“ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะใช้ทุกโอกาสทางการศึกษาที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบให้ ด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา และหัวใจแห่งความกตัญญู
ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียน พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมในตนเองอย่างเต็มที่ จะประพฤติตนให้เป็นคนดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้นำที่มีจิตสาธารณะและทำเพื่อส่วนรวม
ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะนำพลังแห่งโอกาสนี้กลับไปสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อให้สมความไว้วางใจที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้หมอบให้ และสืบเสาะต่อเจตนารมณ์แห่งทุนซีพี ให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่งอกงามอยู่ในแผ่นดินไทยตลอดไป”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนผู้รับทุนการศึกษา ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าห้องประชุมออดิทอเรียม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ 229 คน พิธีมอบทุนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 47 โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2522 ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 6,800 ทุน และยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ความเชื่อว่า ‘การศึกษา คือรากฐานของการพัฒนาคนและประเทศ’