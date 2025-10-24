มช. จับมือ ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค MOU ภายใต้หลักสูตร Fortinet Network Security Expert (NSE) เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการ (Academic Partner) ภายใต้หลักสูตร Fortinet Network Security Expert (NSE) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในระดับโลก พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ศุภกร กังพิศดาร Country Manager บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้บริหาร
ดร.ศุภกร กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของฟอร์ทิเนทในการร่วมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟอร์ทิเนทมุ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงหลักสูตรการอบรม การสอบใบประกาศนียบัตร และองค์ความรู้ระดับโลกผ่านหลักสูตร Fortinet Network Security Expert (NSE) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะทั้งด้านการป้องกัน การตรวจจับ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์อย่างมืออาชีพ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยได้นำหลักสูตร Fortinet NSE มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านกลุ่มวิชาเลือก Cybersecurity Engineering Track สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงบูรณาการองค์ความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้นด้าน Cybersecurity Literacy ผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีแผนจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Lab) ที่ใช้เทคโนโลยีจริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงงานและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สำคัญของประเทศ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษากว่า 733 คน ใน 6 หลักสูตรหลัก ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความสามารถในระดับสากล
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และฟอร์ทิเนทในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีจริงจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในอนาคต