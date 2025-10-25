‘ศธ.’ ส่งหนังสือด่วยแจ้งหน่วยงานในสังกัด งดจัดงานรื่นเริง ข้าราชการ-ครู ไว้ทุกข์ 1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนหน่วยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น.
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง
ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง
งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง