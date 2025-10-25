สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เชิญ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯอัญเชิญพระบรมศพ
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โพสต์ข้อความขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
การแต่งกาย: ไว้ทุกข์
Advertisement