ศธ.แจงแนวปฏิบัติงดงานรื่นเริง 1 ปี ‘กีฬาสี-บอลจตุรมิตร’ ยังจัดได้ แต่ขอสำรวม

ศธ.แจงงดงานรื่นเริง 1 ปี ส่วนกิจกรรมการเรียน–บอลจตุรมิตรยังจัดได้ แต่ขอสำรวมเหมาะสมกับช่วงไว้ทุกข์
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีศธ.ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงาน องค์กรในสังกัด ศธ. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ทุกข์ และงดจัดงานรื่นเริง สังสรรค์ เป็นเวลา 1 ปี ว่า ตามที่มีการขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่มีบรรยากาศรื่นเริงในสถานศึกษา เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอเรียนชี้แจงความหมาย และขอบเขตของกิจกรรมดังกล่าวดังนี้ 1. กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดหมายถึง งานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า, งานแสดงความยินดีในวาระต่าง ๆ, งานเลี้ยงรับ-ส่ง, หรือการแสดงดนตรี และคอนเสิร์ต เป็นต้น 2. กิจกรรมที่ยังคงดำเนินการได้ กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร
ปลัด ศธ. กล่าวต่อว่า 3. แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการต่อ ถึงแม้ว่ากิจกรรมตามข้อ 2 จะยังสามารถจัดได้ตามปกติ แต่เนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาแห่งความอาลัย จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรม โดยเน้นความเรียบร้อย สงบ และสำรวม เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด
“กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือสามารถทำได้ตามปกติ รวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีของ 4 โรงเรียน ที่ประกอบไปด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก็ยังจัดแข่งกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามปกติ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน” นายสุเทพ กล่าว