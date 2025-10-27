ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์ ประกาศงดจัดงาน ราตรีเพลินเพลง-ละครเพลง ถวายความอาลัยพระพันปีหลวง
กรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย
ต่อมา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ออกมาชี้แจงว่า การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมที่เสริมการสอนและเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติใดศาสนาใด ศธ.ไม่ได้สั่งห้ามหรือปิดกั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ และไม่มีการสั่งงด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนออกประกาศ แจ้งงดการจัดงาน “ราตรีเพลินเพลง” และ “ละครเพลง” เพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง