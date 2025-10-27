บอร์ดสกสค. ไฟเขียวสรรหาผอ.องค์การค้าฯ-ตั้งทีมหนุนความก้าวหน้าอาชีพศึกษานิเทศก์
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯ โดยจากนี้จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสกสค.พิจารณา เพื่อประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาต่อไป ส่วนเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์กลางสกสค.นั้นไม่ได้มีการหารือ เพราะกระบวนการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวได้เตรียมข้อมูลจัดส่งไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) เพื่อนำเข้าบรรจุในระเบียบวาระของการประชุมครม.ในเร็วๆนี้
นางนฤมล กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาคนั้น ที่ประชุมได้หารือถึงเส้นทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เนื่องจากศธ. อยากดูแลให้บุคลากรกลุ่มนี้ได้มีความมั่นคงในวิชาชีพของตัวเองมากขึ้น เพราะศึกษานิเทศก์มีบทบาทต่อการพัฒนาระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งศึกษานิเทศยังปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นตนจึงคิดว่าควรจะดูแลความก้าวหน้าในอาชีพศึกษานิเทศก์ให้มีความมั่นคง เพื่อสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ทำงานด้านการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งที่ประชุมจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุดสำหรับพิจารณาและศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางความก้าวหน้าวิชาชีพศึกษานิเทศก์อย่างตรงจุด
“ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีข้อเสนอให้ไปศึกษาแนวทางความก้าวหน้าเส้นทางวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ก่อน เพราะที่ประชุมก็มีความคิดเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนมากถึง 4,400 อัตรา ขณะที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีอยู่เพียง 35 อัตรา และในส่วนของสอศ.ตำแหน่งนี้จะถูกตัดคืนไป เนื่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ในกฎหมายของอาชีวะ ส่วนสำนักงานปลัดศธ.มีอยู่ 700 กว่าอัตรา ดังนั้นที่ประชุมจึงขอไปศึกษาแนวทางร่วมกัน แต่สิ่งสำคัญดิฉันคิดว่าเราจะต้องฟังเสียงสะท้อนของศึกษานิเทศก์ด้วย ซึ่งเราไม่อยากจะละทิ้งกลุ่มศึกษานิเทศก์ เพราะแต่ละครั้งที่กระทรวงออกนโยบายอะไรไปก็มักจะไปที่ข้าราชการกลุ่มอื่นๆ แต่กลุ่มศึกษานิเทศก์ก็จะถูกรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแล” นางนฤมล กล่าว