สช.ออกประกาศ ร.ร.เอกชน จัดกิจกรรมงานรื่นเริงได้ ครู-บุคลากรไว้ทุกข์ตามเหมาะสม
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1211.6/39040
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันจันทร์ที่
27 ตุลาคม 2568 โดยยกเลิกแนวทางการดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง และให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 25ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
1.ให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2.การจัดกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลดีต่อการพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมของชนชาติใด ศาสนาใดก็ตาม ดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ ให้โรงเรียนใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
3.กิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงนอกเหนือจากข้อ 2 พิจารณาปรับรูปแบบให้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
4.ขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนเอกชนไว้ทุกข์ โดยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5.ให้โรงเรียนเอกชนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง