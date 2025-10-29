จุฬาฯ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2568 ณ วัดมหาพฤฒาราม
เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ ร่วมในพิธี
ก่อนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาฯ เวลา 08.00 น. ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมหาพฤฒาราม เริ่มด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนดูหนังสือเทศน์และเครื่องบูชาธรรม เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีอาราธนาศีล พระราชาคณะที่จะแสดงธรรมเทศนาให้ศีล เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีอาราธนาธรรม พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา นายกสภามหาวิทยาลัยถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนิสิต ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำ
เวลา 08.50 น. มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิการบดีจุฬาฯ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตเก่า ผู้แทนนิสิต ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10 รูปสดับปกรณ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม เริ่มด้วย ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้และเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถและวางที่พานแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์ นายกสภามหาวิทยาลัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญผ้าห่มพระประธานมอบให้ไวยาวัจกร จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยวางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า ประเคนพระภิกษุ ประเคนเทียนปาฏิโมกข์ ถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทานแด่เจ้าอาวาส ถวายพัดรอง ย่าม และเครื่องไทยธรรมของมหาวิทยาลัยแด่เจ้าอาวาส
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ และ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดี ถวายพัดรอง ผ้าไตร ย่าม และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนิสิต และผู้แทนเจ้าหน้าที่ถวายย่ามและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ อธิการบดีอ่านคำปวารณาถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระอาราม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีกรวดน้ำรับพร
ในการนี้ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ รองอธิการบดี กล่าวมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียนปริยัติธรรมวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม อธิการบดีจุฬาฯมอบเงินบำรุงการศึกษาแก่ผู้แทนโรงเรียน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยกราบพระพุทธปฏิมาประธานและกราบประธานสงฆ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จุฬาฯ ณ วัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก ในครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเงินบริจาคจากชาวจุฬาฯ และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อถวายบำรุงพระอารามโดยเสด็จพระราชกุศลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,024,590 บาท
วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีชื่อเดิมว่า “วัดท่าเกวียน” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดตะเคียน” เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพศเป็นบรรพชิต ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าป่า ณ วัดแห่งนี้ และพระอธิการแก้ว เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ถวายคำพยากรณ์ว่าพระองค์จะได้เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงรับสั่งกับพระอธิการแก้ว หากคำพยากรณ์เป็นจริง จะทรงสถาปนาวัดตะเคียนถวายให้เป็นวัดใหม่ หลังจากนั้น เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นใหม่ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2397 จนถึง พ.ศ. 2409 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง และเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง พร้อมพระราชทานนามว่า “วัดมหาพฤฒาราม”