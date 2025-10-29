นักวิชาการ แนะ ศธ. ออกคำสั่งไว้ทุกข์ให้ชัดเจน ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  

นายสมพงศ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า กรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น ส่วนตัวมองว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ.ควรจะพิจารณาเรื่องความเหมาะสมและเข้าใจ พัฒนาการของเยาวชน และต้องยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการออกนโยบายต่างๆ
“ส่วนตัวผมเห็นด้วยที่จะไว้อาลัยและงดกิจกรรมรื่นเริงเป็นระยะเวลา 30-60 วัน เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเองก็เข้าใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ และศธ.ควรจะเปลี่ยนการสูญเสียในครั้งนี้ออกมาเป็นกิจกรรมการการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อเด็ก เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทำไว้อีกมากมาย”นายสมพงศ์ กล่าว
นายสมพงศ์ กล่าวต่อว่า กรณีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการออกคำสั่งและการสื่อสารเชิงนโยบายของศธ. ที่ควรต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากกว่านี้ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอาจจะยังไม่ใช่คำสั่งที่มีความชัดเจน เพราะผู้ปฏิบัติต้องมาตีความเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำสั่งที่ออกมายังไม่ชัดเจนมากพอ