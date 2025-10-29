มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดเวทีเยาวชนแห่งชาติ สร้างพื้นที่การเรียนรู้

นางรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิศุภนิมิตฯจัดงาน เวทีเยาวชนศุภนิมิตแห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ปั้นเด็กให้เปลี่ยนโลก สนามปล่อยของสำหรับเยาวชน การพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อมิติแวดล้อม เปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน และมีเยาวชนเครือข่ายศุภนิมิตฯ จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 60 คน ทั้งนี้โลกยุคปัจจุบันนี้ แต่ละวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลายมิติ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มกันของเยาวชน ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อย ที่ขาดโอกาสในการแสดงออก เสนอแนวคิด หรือพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์บริบทของตนเองและสังคมโดยรวม
สำหรับประเทศไทย ได้มีรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ปี 2568 โดยสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ศูนย์คิด for คิดส์ ระบุว่า เยาวชนไทยกำลังเผชิญกับ ข้อท้าทายสำคัญ อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยี การขาดแคลนแหล่งเรียนรู้นอกระบบ และระบบสนับสนุนที่ไม่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์
นางรสลิน กล่าวต่อว่า งานนี้ เราต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง การจัดงานวันนี้ จึงเป็นเวทีระดับประเทศ ซึ่งเรามีการทำงานกับกลุ่มเด็กเยาวชนในทั่วทุกพื้นที่กว่า 30 จังหวัด โดยเราสร้างศักยภาพให้กับเด็ก และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างศักยภาพให้กับเด็กก็คือ เราต้องสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และในขณะเดียวกัน เราต้องการรับฟังเสียงเด็ก เพราะว่าเป้าหมายหลักของการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ก็คือมุ่งพัฒนาเยาวชน ดังนั้น ในงานวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กจะมาเรียนรู้ในการพัฒนาความเป็นผู้นำ ขณะเดียวกัน พวกเขาก็ยังได้บอกกับเราว่าเขาคิดเห็นเป็นแบบไหน ต้องการอะไร หรือเขาต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง เพื่อให้เขาเติบโตไปได้ถูกทางมากขึ้น ซึ่งเสียงสะท้อนของเยาวชนที่มาในวันนี้ เราจะรวบรวมแล้วนำมาใช้พัฒนาวางแผนดำเนินงาน กลยุทธ์ในการทำงาน 5 ปีข้างหน้า
นายตะวัน เยาวชนศุภนิมิตฯ จังหวัดพังงา กล่าวว่า ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมในเวทีระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพในการนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ ซึ่งผมได้เข้าร่วมในฐานะตัวแทนภาคใต้ และได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม เพื่อหารือร่วมกันในแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วก็ได้นำเสนอผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องที่มาจากหลายประเทศ คือ ตัวแทนจาก UN ได้รับทราบและนำเรื่องไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป การเข้าร่วมครั้งนี้ อย่างแรกเลยที่ผมได้รับ คือประสบการณ์ เพราะจากเดิมที่ความเห็นเราจะอยู่แค่ในระดับชุมชน แต่การได้รับโอกาสครั้งนี้ มันทำให้ปัญหาในพื้นที่ ถูกสะท้อนออกไปในวงกว้างมากขึ้น
น.ส.ศิริมา เยาวชนศุภนิมิตฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนแกนนำเยาวชนกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ หนูสามารถนำเอาทักษะความรู้ที่ได้ ไปสานต่อและพัฒนาชุมชนค่ะ ด้วยความที่บ้านหนูเป็นพื้นที่บนดอย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือเรื่องฝนตก น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงดินถล่ม หลายบ้านได้รับความเสียหาย ไม่มีที่อยู่ที่ทำกิน จึงได้ยกเอาปัญหานี้ มาหารือในที่ประชุม เพื่อนำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ข้อเท็จจริง เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมากขึ้นในพื้นที่ชุมชน หนูอาจจะเป็นเพียงเสียงเล็ก ๆ แต่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ให้โอกาสและทำให้หนูกล้าที่จะออกมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไป