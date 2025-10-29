เดินหน้าปรับโฉมบ้านพักครูทั่วประเทศ ‘นฤมล’ เตรียมชงขอไฟเขียว ครม.
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยโดยศธ.ได้มีการลงนามความร่วมมือการจัดสวัสดิการที่พักสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และการเคหะแห่งชาติ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอัครา พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการพม. นายอรรถกร ศิริลัทธยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เข้าร่วม
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนมองว่าความร่วมมือระหว่างภาคท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตนมักจะพูดเสมอว่ารากเหง้าของความมั่นคงของชีวิตมนุษย์จะต้องเริ่มจากภาคท้องถิ่นโดยเมื่อเร็วๆนี้ตนมีโอกาสเดินทางไปปฎิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐประชาขนจีน ซึ่งตนพบว่าประเทศจีนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพลเมืองของตัวเองจากสภาพที่เราเคยเห็นเมื่อ 10 ปีก่อนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ อีกทั้งประเทศจีนยังบริหารจัดการชีวิตครอบครัวคนวนประเทศให้พ้นกับดักความยากจนด้วยการขับเคลื่อนจากประชาคมภาคท้องถิ่น ซึ่งต้องขอชื่นชมพม.ที่เป็นหน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ดังนั้นตหวังว่าทั้ง 4 กระทรวงจะได้จับมือกับภาคท้องถิ่นช่วยสร้างพลเมืองคุณภาพชีวิตประชาชน โดยในส่วนของศธ.ต้ งยอมรับว่าครูคือพ่อแม่คนที่สองที่สร้างต้นกล้าเยาวชน ดังนั้นจึงอยากให้มีการดูแลเและพัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ความมือดังกล่าวจะต้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ด้านนางนฤมล กล่าวว่า สำหรับโครงการสวัสดิการบ้านพักครูนั้น ก่อนที่จะเกิดความร่วมมือครั้งนี้ตนมอบหมายให้สพฐ.สำรวจข้อมูลบ้านพักครูที่จะต้องปรับปรุงไว้ระดับหนึ่งแล้วว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เป้าหมายจากนั้นศธ.และพม.จะนำรายละเอียดที่เป็นข้อมูลบ้านพักตามความร่วมมือดังกล่าวพร้อมกับกรอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการสวัสดิการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครูต่อไป ซึ่งหากที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการนี้การเคะแห่งชาติจะไปหาแหล่งเงินทุน เพื่อเข้าไปพัฒนาปรับปรุงตามเฟสต่างๆทั่วประเทศ เช่น กลุ่มบ้านพักครูจุดไหนจะต้องซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ เป็นต้น ส่วนการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อชำระคืนให้แก่การเคหะแห่งชาตินั้น ศธ.จะดำเนินการในรูปแบบงบประมาณผูกพันระยะยาวต่อไป