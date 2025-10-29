UFM ผนึก มทร.พระนคร ปั้นน.ศ.สู่ผู้ประกอบการเบเกอรี่รุ่นใหม่

UFM ลงนามความร่วมมือกับมทร.พระนคร ปั้นน.ศ.สู่ผู้ประกอบการเบเกอรี่รุ่นใหม่
นางวันทนา ทองไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ UFM ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งสาลีรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) พัฒนาและจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพเลือก รายวิชา “ผู้ประกอบการเบเกอรี่” ของคณะบริหารธุรกิจ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ ตั้งแต่พื้นฐานการทำขนมไปจนถึงการบริหารจัดการธุรกิจเบเกอรี่แบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ รายได้ หรือธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคต
สำหรับนักศึกษามทร.พระนคร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว จะเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหารยูเอฟเอ็ม ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญของ UFM และอาจารย์จากมทร.พระนคร โดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจริง การคิดต้นทุน การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ไปจนถึงแนวคิดในการบริหารร้านเบเกอรี่ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ ให้ความสนใจกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร กว่า 60 ปีของ UFM จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกฝนทักษะอย่างมืออาชีพ และเมื่อเรียนครบตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนทำขนมอบและอาหารยูเอฟเอ็ม นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างธุรกิจของตนเอง เพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงหรือทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ได้
ด้าน ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาที่เรียนจบมทร.พระนคร จะต้องมีงานทำ 100% ดังนั้นทุกคณะ
จึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมกับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ ต้องสร้างบัณฑิตที่ไม่เพียงเรียนจบและหางานทำ แต่มองไปถึงการสร้างงาน อาชีพ และคุณค่าให้สังคมได้จริง วิชา “ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่” จึงถูกออกแบบขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ผ่านความร่วมมือกับ UFM ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ Learning by Doing หรือ การเรียนรู้จากการลงมือทำจริง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ที่มทร.พระนครให้ความสำคัญ
ส่วนการเรียนการสอนจะได้ใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องจักร และวัตถุดิบมาตรฐานเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษาเข้าใจตั้งแต่ศิลปะของการทำขนม ไปจนถึง ศาสตร์ของการบริหารธุรกิจ
ทั้งสองสิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพการประกอบการอย่างแท้จริงและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตร 45 ชั่วโมง เมื่อเรียนจบสามารถเทียบหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถผลิตบัณทิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการจริง มีความรู้รอบด้าน ทั้งการทำเบเกอรี่ บริหารจัดการร้าน การตลาด และสามารถสร้างแบรนด์เปิดธุรกิจของตนเองได้ หรือสามารถทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเป็นก้าวสำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ที่จะใช้เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยพัฒนาการเรียนการสอนและเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปสู่วิชาอื่น ๆ ได้