สมศ. เชิญร่วมชมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2025 ขับเคลื่อนการศึกษา
สมศ. เชิญร่วมรับชม Live การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2025 ONESQA Forum ครั้งที่ 2 “Bridging Policy and Practice to Strengthen Educational Quality” ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ขอเชิญชวนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ร่วมรับชม Live การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2025ONESQA Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Bridging Policy and Practice to Strengthen Educational Quality – ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความท้าทายและนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่ความเป็นเลิศ” รวมถึงการเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”, เสวนา หัวข้อ “ปั้นอนาคตใหม่ : แนวโน้มคุณภาพการศึกษาไทยก้าวไกลสู่สากล” และการนำเสนอพิเศษ “25 ปี สมศ. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสำคัญที่ต่อยอดการอภิปรายและข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ 1 สู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จริง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับชมได้ผ่าน Facebook Live : เพจสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-216-3955