โรงเรียนเทพศิรินทร์ แปรอักษร รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระพันปีหลวง เตรียมแสดงจตุรมิตร
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์
ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมการซ้อมเชียร์และแปรอักษร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 17 19 และ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ) โดยก่อนเริ่มทำกิจกรรม ได้แปรภาพ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมข้อความ “น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าชาวเทพศิรินทร์”