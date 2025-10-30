บอร์ด คุรุสภา ไฟเขียว ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้มีการยกเลิกการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก โดยจากนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไปดำเนินการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 และจากนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเสนอกลับมาให้ตนลงนามประกาศใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ต่อไป ซึ่งการประกาศยกเลิกการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้นจะมีผลบังคับใช้ทันทีในการจัดทดสอบรอบถัดไปเดือน มกราคม 2569 นี้
“ทั้งนี้ในการประชุมแก้ไขข้อบังคับด้วยการยกเลิกการทดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้ข้อเสนอแนะว่า สภาวิชาชีพต่างๆไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายงานด้านคุณภาพวิชาเรียนของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถดูแลควบคุมคุณภาพวิชาเอกที่สอนได้อยู่แล้ว อีกทั้งอว.ก็ได้กำกับมาตรฐานการจัดทำหลักสูตรวิชาต่างๆด้วย ซึ่งหากมองในมุมกฎหมายการไปกำหนดให้มีการทดสอบวิชาเอก เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าไปด้วยก็อาจเป็นภาระของผู้เข้ารับการทดสอบได้”นางนฤมล กล่าว
นางนฤมล กล่าวต่อว่า การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยการเพิ่มการทดสอบของกลุ่มวิชาเอกเข้าไปด้วยทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบอาจมองว่า มีการทดสอบที่ไม่จำเป็นมากเกินไป เพราะผู้เข้าทดสอบเองก็ผ่านการเรียนวิชาเอกในมหาวิทยาลัยมาแล้ว อีกทั้งการสอบบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือครูผู้ช่วย สังกัดหน่วยงานต่างๆก็มีการสอบกลุ่มวิชาเอกอยู่แล้วด้วย ดังนั้นก็ถือว่ามีคุณภาพด้านวิชาการในแง่ของวิชาเอกที่อัดแน่นอย่างเต็มที่ ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาควรมุ่งเน้นการทดสอบด้านมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของการเป็นครู เพื่อให้ได้ครูเก่งด้านจรรยาบรรณเข้ามาดูแลนักเรียน