เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (366) 成语故事(三六六)

|ที่มา
|คอลัมน์ : เรียนไทยได้จีน
|ผู้เขียน
|ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล.
นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 捡了芝麻丢了西瓜/撿了芝麻丟了西瓜 jiǎnle zhīma diūle xīɡuā (เจี่ยน เลอะ จือหม่า ติว เลอะ ซีกวา) โดย คำว่า
捡/撿 jiǎn(เจี่ยน) แปลว่า เก็บ เก็บได้
芝麻 zhīmɑ(จือหม่า) แปลว่า งา เมล็ดงา
丢 diū(ติว) แปลว่า ทิ้ง
西瓜 xīɡuā(ซีกวา) แปลว่า แตงโม
了 le(เลอะ) แปลว่า ใช้บอกถึงการกระทำนั้นสิ้นสุดลงแล้ว
เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง เก็บเอาเมล็ดงาไว้แล้วทิ้งแตงโม ใช้อธิบายถึงการกระทำที่ไม่ฉลาดของคน เช่น การเลือกเอาผลประโยชน์อันน้อยนิดแทนที่จะเอาอันที่มีผลประโยชน์มากกว่า หรือ เสียมากกว่าได้นั่นเอง มาดูตัวอย่างนิทานสุภาษิตคำนี้กัน
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลิงน้อยผู้โง่เขลาตัวหนึ่ง วันหนึ่ง ขณะที่ลิงน้อยกำลังเล่นอยู่ในป่าที่มีถนนของคนพาดผ่าน ทันใดนั้นมันเห็นเมล็ดงาตกหล่นอยู่บนถนน ดวงตาของมันเบิกกว้าง มันรีบปีนลงจากต้นไม้มุ่งสู่เมล็ดงาทันที เมล็ดงาแม้จะมีขนาดเล็กแต่มันมีกลิ่นหอมหวาน มันจึงหยิบเมล็ดมาขึ้นมากำไว้โดยไม่ลังเล จากนั้นลิงน้อยเดินต่อไป และไม่ไกลนัก มันก็เจอแตงโมลูกโตตกอยู่ข้างถนน แตงโมเปลือกเขียวลูกโตแลดูน่ากินยิ่งนัก ลิงน้อยคิดในใจว่า “แตงโมลูกนี้ต้องหวานมากแน่ ๆ คงจะอร่อยน่าดู” แต่เมื่อมองไปที่เมล็ดงาในมือ มันก็ลังเล เพราะมันก็ไม่อยากทิ้งเมล็ดงานั้นทิ้งไป
ขณะเดียวกันมันก็อยากอุ้มแตงโมงลูกโตนั้นไปด้วย ลิงน้อยพยายามอย่างหนักที่จะอุ้มแตงโมลูกนั้นขึ้นมาด้วยมือข้างเดียว ลิงน้อยพยายามอยู่พักหนึ่ง ก็ไม่อาจที่จะยกแตงโมขึ้นมาได้ และหากมันกางมืออีกข้างที่กำเมล็ดงานั้น เพื่อมาช่วยมืออีกข้างอุ้มแตงโมง เมล็ดงาก็จะตกหล่นลงพื้น เมื่อมันเห็นเมล็ดงานหล่นลงพื้น มันใช้มือข้างหนึ่งไปเก็บเมล็ดงา แตงโมงที่อยู่ในมือข้างเดียวอุ้มไม่ไหว แตงโมก็จะตกหล่อนลงพื้นทันที เป็นอยู่อย่างนี้หลายรอบ แต่จนสุดท้ายมันก็ตัดสินใจไม่ทิ้งเมล็ดงาทิ้ง มันคิดว่า “เมล็ดงาอาจจะเล็ก แต่มันก็ยังกินได้ ถ้าเราทิ้งเมล็ดงาเพื่อเอาแตงโมมากิน บางทีแตงโมอาจจะไม่อร่อยอย่างที่คิดก็ได้” ลิงน้อยจึงเก็บเอาแต่เมล็ดงาเล็ก ๆ นั้นแล้วเดินผ่านแตงโมลูกใหญ่ไป ลิงน้อยยังคงเดินต่อไป และอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ มันรู้สึกกระหายน้ำมากจึงเอาเมล็ดงานั้นขึ้นมากิน
แต่เมล็ดงามันเล็กมากจนไม่สามารถจะดับกระหายได้เลย ลิงน้อยรู้สึกเสียใจมาก มันนึกถึงแตงโมลูกใหญ่และคิดว่าในตอนนั้นตนเองน่าจะทิ้งเมล็ดงาไป แล้วเลือกอุ้มแตงโมลูกนั้นมาแทน แตงโมลูกใหญ่และคงเต็มไปด้วยน้ำหวาน มันคงจะกินและดื่มจนอิ่มเป็นแน่แท้
ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้
成语比喻：抓了次要的，丢了主要的。
成語比喻：抓了次要的，丟了主要的。。
Chénɡyǔ bǐyù：Zhuāle cì yào de, diūle zhǔyào de.
เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่: จวาเลอะ ชื่อ เหย้า เตอะ, ติวเลอะ จู่เหย้า เตอะ.
สุภาษิตเปรียบว่า คว้าเอาสิ่งที่สำคัญรองลงไป แต่ได้ละทิ้งสิ่งสำคัญยิ่งกว่า
ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น
他为了省时间，选择往小路走，结果前方有交通事故，真是捡了芝麻丢了西瓜，得不偿失啊！
他爲了省時間，選擇往小路走，結果前方有交通事故，真是撿了芝麻丟了西瓜，得不償失啊！Tā wèile shěnɡ shíjiān, xuǎnzé wǎnɡ xiǎolù zǒu, jiéɡuǒ qiánfānɡ yǒu jiāotōnɡ shìɡù, zhēnshi jiǎnle zhīma diūle xīɡuā, débùchánɡshī ɑ!
ทา เว่ยเลอะ เฉิ่ง ฉือเจียน เสวี่ยนเจ๋อ หว่าง เสี่ยวลู่ โจ่ว, เจี๋ยกั่ว เฉียนฟาง โหย่ว เจียวทง ฉื้อกู้, เจินฉื้อ เจี่ยนเลอะ จือหม่า ติวเลอะ ซีกวา, เต๋อปู้ฉางฌือ อะ.
เพื่อประหยัดเวลา เขาจึงเลือกเข้าถนนสายรอง แต่กลับพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้า ช่างเสียมากกว่าได้จริง ๆ