มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ มอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้ ขรรค์ชัย บุนปาน

มติสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ แก่นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานเครือมติชน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2568 ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ในการนี้ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติรายชื่อพระภิกษุและคฤหัสถ์ ผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วยพระภิกษุจำนวน 4 รูป คฤหัสถ์จำนวน 9 คน รวม 13 รูป/คน มีรายชื่อดังนี้พระภิกษุจำนวน 4 รูป ประกอบด้วย 1.พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 2.พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) วัดป่าเลไลย์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 3.พระเทพวิสุทธิญาณ (ถวิล กนฺตสิริ) วัดราชาธิวาส กทม. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 4.พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย) วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี สาขาพุทธศาสน์ศึกษา
ส่วนคฤหัสถ์อีก 9 คน ประกอบด้วย 1.นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สาขาศึกษาศาสตร์ 2.ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษมาหาเถรสมาคม สาขา ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ศ.กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ 4. นางสุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด สาขามนุษยศาสตร์ 5.รศ.อภิญญา เวชยชัย อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6.นายอินทพร จั่นเอี่ยม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมและอดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 7.พล.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 8.นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธาน บริษัท เอเซีย โกลเด้นท์ ไรซ์ จำกัด สาขาพัฒนาสังคม และ 9.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา