รร.วัดบวรมงคลสุดคึกคัก! รับนักเรียนกีฬาฟุตซอลเพิ่ม 45 คน ครบรอบ 1 ปี บริหารเชิงประจักษ์
วันที่ 31 ตุลาคม นายวัชรา งามมีฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดบวรมงคล เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนเพิ่มในโควต้านักกีฬาฟุตซอล โดยมีนักเรียนมามอบตัวแล้ว 30 คน และจะทยอยเข้ามาอีก 15 คน รวมทั้งหมด 45 คน ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ยังตรงกับวาระครบรอบ 1 ปีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับตำแหน่ง โดยใช้แนวทาง “การบริหารเชิงประจักษ์” ส่งผลให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยคน โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งอาคารสถานที่ที่สวยงามร่มรื่นสไตล์รีสอร์ท ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจดี นักเรียนมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่เข้มแข็ง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างอบอุ่น
“ผมยังไม่ได้ส่งขอรางวัลใด ๆ เพราะรางวัลของผมคือมวลความสุขที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับ” นายวัชรากล่าว