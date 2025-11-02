อดีตประธาน กมว. ค้านเลิกสอบวิชาเอกขอตั๋วครู หวั่นทำคุณภาพแม่พิมพ์แย่ลง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มีมติให้มีการยกเลิกการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก โดยมีผลบังคับใช้ทันทีในการจัดทดสอบรอบถัดไปเดือนมกราคม 2569 นั้น ตนมองว่า การสอบวิชาเอก เป็นการสร้างให้คนมั่นใจในคุณภาพครู หากยกเลิกไปจะทำให้ไม่มีความเชื่อถือเรื่องคุณภาพครู
นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ปัจจุบันผู้เรียนครู สอบวิชาเอกไม่ผ่านเป็นจำนวน ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาด้วยการบรูณาการเรื่องดังกล่าว มองว่าเราต้องให้ความสำคัญกับวิชาเอก แต่ไม่ควรเป็นในรูปแบบที่ว่าเมื่อการสอบวิชาเอกมีปัญหา ก็ให้ยกเลิกไป ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการสอบวิชาเอกแล้วโรงเรียนเอกชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณภาพครูที่โรงเรียนรับเข้ามาจะสอนได้นักเรียนได้
นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คุรุสภา อาจจะกำหนดลดเกณฑ์การผ่านในส่วนวิชาเอกจากเดิม 60 เป็น 50 แทน ซึ่งการกำหนดแบบนี้มีเหตุมีผลมากกว่า ต้องหาทางผู้ที่เรียนครูให้ความสำคัญกับวิชาเอก และประเด็นที่ต้องรีบแก้ปัญหาคือ คุรุสภาในขณะนี้ไม่ใช่สภาวิชาชีพ เพราะบอร์ดคุรุสภา ประกอบด้วยรัฐมนตรี และเลขาธิการแท่งต่างๆใน ศธ. เป็นกรรมการ ฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดคือผู้ใต้บังคัญบัญชา ดังนั้นเวลาออกนโยบายอะไร ไม่มีการค้าน ทำให้คุรถฃุสภาไม่ได้ทำหน้าที่สภาวิชาชีพที่แท้จริง ถูกนโยบายการเมืองเข้ามาแทรกแซงทำให้วิชาชีพนั้นอ่อนแอ
นายเอกชัยกล่าวต่อว่า การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราได้คนคุณภาพ ไม่เช่นนั้นจะกลับไปรูปแบบเดิมคือทุกวิชาไม่ต้องสอบเรียนจบก็ได้ใบประกอบวิชาชีพทันที ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการเลิกสอบ เพราะคุณภาพครูอาจจะแย่ลง ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าคะแนนนิยม