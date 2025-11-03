เร่งขยายผลหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลังนำร่องผลตอบรับดี ‘สพฐ.’ปลื้มเล็งต่อยอดประถมปลาย
นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในภาคเรียนที่ 1/2568 มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น นำร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะรวม 4,383 แห่ง และดำเนินการต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านคลินิกวิชาการออนไลน์ของสพฐ. อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สพฐ.มีการเก็บข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการวัด ประเมินผลนักเรียยน ซึ่งจะต้องประเมินจากสมรรถนะ พบว่า การดำเนินการที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การจัดการเรียนการสอน มีความยืดหยุ่น ครูมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เด็กมีพัฒนาสมวัย และง่ายต่อการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวน และวิถีชีวิตของเด็ก
นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเรียนรู้ของเด็ก จากข้อมูล พบว่า นักเรียนทีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ครูได้พัฒนาจากหลักสูตรฐานสมรรถนะมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะตัวหลักสูตรจะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง ทำให้เสียงตอบรับของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีและเห็นด้วยกับการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้จริง ทั้งนี้จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ครั้งล่าสุดก็คาดว่าจะมีการต่อยอดไปสู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทำให้ต้องมีการสร้างหลักสูตรที่จะมารองรับเด็กที่เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะมาจากประถมต้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
“ส่วนของการพัฒนาครู ส่วนตัวคิดว่า ไม่น่ากังวล เพราะในตอนนี้ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมนำร่องในชั้นประถมศึกษาตอนต้น มีพื้นฐานการใช้หลักสูตรนี้อยู่แล้ว แต่สำหรับครูกลุ่มใหม่ที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติม ก็อาจต้องมีการพัฒนา โดยเครือข่ายของสพฐ. ทั้งมหาวิทยาลัย และ คลังสื่อต่างๆที่ได้มีการจัดทำไว้ ขณะเดียวกัน ในปีการศึกษา 2569 จะมีการสอบถามโรงเรียนทั้ง 4,383 แห่ง อีกครั้งว่าจะเข้าร่วมต่อหรือไม่ รวมถึงจะมีการเปิดรับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเพิ่มขึ้นด้วย”นายวิษณุ กล่าว