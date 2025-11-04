‘นักวิชาการ’หนุนเลิกสอบวิชาเอกขอ’ตั๋วครู’ แนะเข้มกระบวนการผลิต เฟ้นคนคุณภาพสอนเด็ก

หนุนเลิกสอบวิชาเอกขอ’ตั๋วครู’ ‘นักวิชาการ’แนะเข้มกระบวนการผลิต วัดสมรรถนะ-เฟ้นคนคุณภาพสอนเด็ก
นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา ในฐานะนักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยว่า กรณีคณะกรรมการคุรุสภามีมติยกเลิกการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอก นั้น ส่วนตัวเห็นด้วยกับการยกเลิกสอบวิชาเอก แต่คิดว่า เหตุผลที่คณะกรรมการคุรุสภา ยกมายังไม่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่ระบุว่า การสอบวิชาเอกไม่จำเป็น เพราะทางคุรุสภา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับรองอยู่แล้ว การทดสอบวิชาเอกจึงไม่จำเป็น เพราะหากใช้เหตุผลนี้ก็ต้องดูว่าการทดสอบวิชาชีพครู ของคุรุสภาได้ควบคุมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องหรือไม่
“ฉะนั้นถ้าจะยกเลิกด้วยเหตุผลนี้ก็ต้องยกเลิกการทดสอบทั้ง 2 ส่วนเลยและอีกปัญหาในตอนนี้คือข้อสอบที่ใช้ทดสอบทั้งวิชาเอกและวิชาชีพครู เป็นข้อสอบที่วัดแค่เพียงความรู้ ในลักษณะการท่องจำ ไม่ได้วัดสมรรถนะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่มีความเหมาะสมมาเป็นครู ” นายอดิสร กล่าว
นายอดิสร กล่าวต่อว่า ในความเป็นจริง การควบคุมระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพ เป็นไปได้ยากเพราะมหาวิทยาลัยต่าง เปิดสอนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำนวนมาก ดังนั้น หากจะให้ระบบผลิตครูมีคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง ก็ควรมีการควบคุมมาตรฐานและจำนวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าสามารถควบคุมได้จริงก็ไม่จำเป็นต้องมีการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพราะถือว่า บัณฑิตที่จบออกมามีคุณภาพ
“ส่วนผู้ที่กังวลว่า การยกเลิกการสอบวิชาเอก จะทำให้ได้ครูที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาในระบบการศึกษา เนื่องจากไม่มีการคัดกรองนั้น ก็ต้องมีถามกลับไปว่า กรณีครูโรงเรียนเอกชน ที่ไม่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้แต่กลับไปทำการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนได้ดีกว่าครูโรงเรียนรัฐบาล แสดงให้เห็นว่าการทดสอบวิชาเอกเหล่านี้ไม่ใช่การคัดกรองที่สมเหตุสมผลเสมอไป ฉะนั้นควรจะลดกระบวนการที่เกินความจำเป็นลง และไปมุ่งเน้นกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ น่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง”นายอดิสร กล่าว