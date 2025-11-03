โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ปรับเรียนออนไลน์ หลังฝนถล่มน้ำท่วมขัง หวั่นทำน.ร.เดินทางลำบาก

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ประกาศปรับเรียนออนไลน์ หลังฝนถล่มน้ำท่วมขัง หวั่นทำน.ร.เดินทางลำบาก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢
เนื่องด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ทำให้การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนได้รับความลำบาก
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์ แทนการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
📌ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ตามที่ครูประจำวิชากำหนด และนักเรียนสามารถติดตามการส่งงานได้ที่ กลุ่มไลน์ประจำวิชา และ กลุ่มไลน์ที่ปรึกษา
